Hitachi Cooling & Heating lance son Nouveau Groupe d’eau glacée au R454B

Une gamme plus respectueuse de l’environnement et plus performante

Fonctionnant avec le fluide frigorigène R454B et son GWP de 466, l’ensemble de la gamme Samurai M affiche désormais une empreinte carbone divisée par 4,5.

Ce fluide est également 30% moins polluant que le R32, équipant la plupart des nouvelles générations de chillers disponibles sur le marché.

À cet avantage écologique s’ajoute également de meilleures performances énergétiques, faisant de la Samurai M une solution idéale pour tous les projets neufs en RE2020.

Grâce au fluide R454B, les unités Samurai M affichent désormais des valeurs SEER et SCOP respectivement améliorées de +8% (4,93)(3) et +9% (3,75)(2), par rapport aux anciennes versions au R410A.

À noter également une augmentation des performances de +18,5%(4) en mode chaud, à -7°C extérieure (sortie d’eau 45°C).

(1) RHMA 24AX

(2) RHMA 50AX

(3) RHMA 40AX

(4) Moyenne calculée sur l’ensemble des tailles Vs Samurai M au R410A

Des unités premiums, ultra équipées de série

Lors de la conception des Samurai M, Hitachi Cooling & Heating a fait le choix d’offrir à ses clients des groupes d’eau glacée réversibles premiums, intégrant des composants de très haute qualité.

Ainsi, l’ensemble de la gamme est équipée de hautes prestations de série :

concept 100% inverter avec des compresseurs Scroll DC Inverter & des ventilateurs EC Inverter

protection anti-corrosion des ailettes

protocoles ModBus et Bacnet

fonctionnement maitre/esclave

À cela s’ajoute également 2,3 ou 4 circuits frigorifiques (selon tailles, dès 76kW) et 2 circuits hydrauliques (dès 155kW) indépendants par unité, apportant une sécurité de fonctionnement pour l’utilisateur.

Également parmi les plus silencieuses du marché, les unités Samurai M affichent, en standard, des niveaux de pression sonore pouvant descendre jusqu’à 51 dB(A)* grâce au capotage et à l’isolation phonique des compresseurs Inverter, disponibles de série.

Une réduction supplémentaire du niveau sonore pouvant aller jusqu’à -7 dB(A)** est également possible grâce à la version « Silence », disponible en option.

* Pression sonore à 10m, modèle 44 kW.

** Selon modèles.

Une réponse à tous les besoins

Avec de larges plages de fonctionnement, de -17,8°C à 48°C en température extérieure et de -12°C à 55°C en température de sortie d’eau, les unités réversibles Samurai M répondent à tous les besoins tertiaires et industriels.

En plus d’une incroyable compacité (1,8 m2 jusqu'à 59 kW et 2,7 m2 jusqu'à 119 kW), le Samurai M offre également une flexibilité de mise en œuvre unique sur le marché grâce à son concept modulaire qui permet un fonctionnement en cascade jusqu'à 32 groupes pour les tailles 18 à 50 et jusqu'à 16 groupes pour les tailles 60 à 100.

Afin de s’adapter à tous les projets, la gamme dispose également de nombreux accessoires et options.

KATANA : Une offre complète d’unités intérieures

Pour les projets neufs ou de rénovation, et dans l’objectif d’offrir des solutions complètes à ses clients, Hitachi Cooling & Heating propose également une large gamme de ventilo-convecteurs disponibles dans de nombreuses tailles et formats ; notamment en cassette, en gainable et convecteurs carrossés/non carrossés.

De 1 à 19,9 kW selon les modèles, toutes les unités intérieures KATANA sont commercialisées en versions 2 ou 4 tubes afin de s’adapter à chaque installation.

La gamme gainable est également compatible avec les plenums Airzone et l’ensemble des KATANA avec l’Aidoo Pro Ventilo-Convecteur de Airzone.

Pour en savoir plus exit_to_app