Resideo lance ProSeries, une plateforme dédiée à la sécurité et de protection des personnes

Développée pour les logements résidentiels et les petites entreprises, cette plateforme modulaire et sécurisée connecte des produits de sécurité, notamment des détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone. La plateforme ProSeries est disponible depuis le 2 octobre chez le distributeur ADI Global Distribution en France. Le nombre de variantes de panneaux, de périphériques et de services sera étendu tout au long de l'année 2023 et jusqu'en 2024.

ProSeries met à disposition de l'installateur, du propriétaire d’une maison et des gestionnaires d’entreprise un ensemble d’objets connectés supervisés via une plateforme surveillant leurs espaces et prévenant en cas de danger ou de problème technique. La gamme comprend le panneau de sécurité sans fil PROBOX-EU, une série de capteurs et de périphériques sans fil compatibles, ainsi que des options professionnelles et d'autosurveillance.

La gamme Pro Series est d’ores et déjà détentrice de nombreuses certifications telles que les normes EN 50131, BS EN 14604, PD6662 ou encore la norme française NF&A2P d'efficacité et de résistance, et peut intégrer de nouvelles technologies au fil du temps. La plateforme d'installateur AlarmNet 360™ offre une programmation 24h sur 24 et 7 jours sur 7, basée sur le cloud, permettant la surveillance à distance d'une installation, le dépannage, les mises à jour des panneaux et des capteurs ainsi que le contrôle de la gestion des comptes.

Côtés professionnels, la plateforme peut offrir aux installateurs la possibilité de développer leurs activités et la relation client au-delà du cycle de vie traditionnel de l'installation et de la réparation, en proposant un service mensuel renforçant la proximité entre les parties, et la sûreté des habitations et des petites entreprises.

