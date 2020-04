Aquarine (marque du groupe Allibert), poursuit son développement dans la dynamique d’innovation qui caractérise la marque depuis sa création en 1997. En 2020, l’entreprise s’est lancé un défi de taille : imaginer la baignoire de demain, adaptée aux usages de chacun.

Aujourd’hui, Aquarine lance Aisance, une baignoire qui n’a pas fini de nous faire rêver ! Cette baignoire nouvelle génération associe design et confort, pour offrir une réelle flexibilité d’usages tout en assurant des économies d’eau.

Mais l’innovation apportée par la marque porte autant sur le produit et l’usage que sur la qualité d’un matériau breveté, mis au point par les équipes R&D du groupe Allibert en 2013 : le Puretex®.

Ainsi, de la conception à la modélisation, de l’extrusion, au moulage et au thermoformage, Aisance est un pur produit de design et de fabrication 100 % française, fruit de la créativité, des recherches et du savoir-faire reconnu du groupe Allibert qui fêtera cette année ses 90 ans.

Le plaisir d’un usage à la carte

Loin de son image technique, la salle de bains d’aujourd’hui nourrit nos rêves de confort et doit répondre à un besoin de bien-être absolu. C’est dans cet esprit qu’Aquarine a conçu une baignoire dont le design est au service du confort. En effet, grâce à son siège intégré, Aisance offre différentes positions pour répondre à toutes les utilisations.

1. Position allongée

Une position allongée agréable avec les jambes surélevées grâce au siège intégré. Les accoudoirs sont généreux pour reposer les bras et se relever facilement, tandis qu’un renfort lombaire offre un maintien ergonomique et confortable.

2. Position assise

Son siège intégré offre une position assise complé-mentaire, avec un maintien confortable tel un fauteuil. Elle offre un nouveau confort de bain et permet d’autres utilisations comme la douche assise, la lecture, le bain des pieds… Enfin, le siège surélevé facilite aussi le bain des bébés (faisant office de mini-baignoire) avec une capacité réduite à 5 litres d’eau et un vidage indépendant inclus.

3. Position debout

Aisance dispose d’une surface plane généreuse et d’un vidage excentré pour des douches pratiques au quotidien.

Une consommation d’eau divisée par deux

Le design ergonomique d’Aisance permet de diviser par 2 sa consommation d’eau pour prendre un bain (par rapport à une baignoire classique équivalente sur le marché). Ainsi, 60 litres seulement sont nécessaires dans sa dimension 170 x 75 cm.

Un concentré de praticité

Fonctionnelle au quotidien, Aisance dispose de plages de dépose généreuses pour laisser place aux produits de soin et même intégrer facilement la robinetterie.



Aisance existe en deux dimensions selon l’espace à investir, et dans une version sans siège allégée : Yméa.

