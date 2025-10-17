AQUARINE - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « AQUARINE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Professionnel de la salle de bain et fabricant français, Aquarine est reconnu comme un spécialiste des meubles de salle de bain design et contemporains mais aussi des baignoires à haute résistance, des receveurs de douche ultra-plat, des baignoires balnéo… et de tout ce dont vous avez besoin pour aménager votre espace bain douche.

Un design unique qui vous permet de personnaliser votre salle de bain avec des couleurs de meubles laqués ou effet bois contemporain, des baignoires aux lignes modernes et confortables, des accessoires pratiques et astucieux pour équiper la salle de bain qui vous ressemble.