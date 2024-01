Infinaé 13 de Placo®, la première plaque fabriquée à partir de plus de 50% de plâtre recyclé

Placo® Infinaé 13 est la première plaque de plâtre au monde à être fabriquée à partir de plus de 50 % de matière recyclée. Elle a été développée dans l’usine de Chambéry (France).

Un site de production en adéquation avec les exigences actuelles de la construction durable

Trois millions d’euros (en partenariat avec l’ADEME) ont été investis dans l’usine de Chambéry, berceau du recyclage Placo®. L’objectif ? Mettre au point un process spécifique pour mesurer de manière précise et sur de gros volumes, les parts de plâtre recyclé et de gypse naturel dans la composition.



Ce lancement représente une étape importante dans la concrétisation des engagements de l’entreprise pour un habitat plus durable. Cette nouvelle technologie sera progressivement déployée sur l’ensemble des sites de l’entreprise, permettant de proposer à ses clients une moyenne de 30 % de contenu en recyclé dans l’ensemble de ses plaques de plâtre à horizon 2030.

Placo® Infinaé 13 est entièrement recyclable à l’infini et dispose de caractéristiques identiques à la plaque Placoplatre® BA 13 Standard.

Pour en savoir plus exit_to_app