Graneet veut simplifier la gestion financière des PME du BTP

Créée en 2020 par Jean-Gabriel Niel, Enzo Dozias et Raphaël Moulin, la start-up Graneet a pour ambition de faciliter la gestion commerciale et financière des petites et moyennes entreprises (PME) du BTP. Ce vendredi 8 octobre, elle a annoncé qu'elle avait obtenu une levée de fonds de 2,4 millions d'euros, ce qui lui permettra de recruter pour renforcer son équipe, et de développer de nouvelles fonctionnalités.

Lancée en 2020, la solution proposée par la start-up Graneet a pour objectif d'aider les PME du BTP dans leur gestion commerciale et financière, notamment en boostant leurs marges et en fiabilisant leur facturation grâce à un suivi en temps réel.

Concrètement, la solution permet de chiffrer des chantiers, créer des devis, et générer des factures, dont le suivi est d'ailleurs facilité grâce à des tableaux de bord. « Toute l'entreprise peut collaborer au sein de la même plateforme, ce qui permet des gains considérables en efficacité », expliquent les créa teurs.

Une levée de fonds de 2,4 millions d'euros

Vendredi 8 octobre, ces derniers ont annoncé avoir obtenu une levée de fonds de 2,4 millions d'euros auprès de deux fonds d'investissement : Point Nine Capital, spécialiste des start-up SaaS et marketplace B2B, et de Foundamental, spécialiste de l'innovation dans la construction.

« Graneet adresse le problème majeur de la gestion financière et de manière plus générale de la santé financière des PME du BTP. Les PME représentent la quasi-totalité du marché de la construction en Europe et génèrent la majeure partie du volume d’activité du secteur. Le produit que l’équipe Graneet développe va permettre à ces entreprises de mieux planifier et suivre leur activité, de réduire les délais de paiements et de mieux contrôler leurs marges en s’assurant de générer les bénéfices qu’ils attendent de leurs opérations »,estime Ricardo Sequerra, partner chez Point Nine.

Avec cette levée de fonds, Graneet entend recruter et accélérer son développement. Parmi les projets : ajouter des fonctionnalités, comme la relance automatique des factures impayées, la génération de bons de commande fournisseurs, la consultation des sous-traitants, ou encore la digitalisation du processus collaboratif de validation des situations de travaux entre l’entreprise et son client.

« Nous développons ces fonctionnalités en co-construction avec nos clients, afin de nous assurer qu’elles vont simplifier leur quotidien et les aider à gérer leurs entreprises de manière encore plus efficiente », précise Jean-Gabriel Niel, co-fondateur et CEO de Graneet.