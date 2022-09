Des portes palières anti-effraction Dierre France pour la réhabilitation d’un immeuble de Neuilly-sur-Seine

Dierre France est une référence sur le marché des fermetures de sécurité en France et au Luxembourg. Proposant des produits alliant à la fois design et sécurité, ils sont en capacité d’équiper tous types de bâtiments : tertiaires, hôtellerie, habitats individuels et collectifs ; que ce soit sur du neuf ou de la rénovation.

Récemment, ils ont participé au remplacement de 214 portes palières d’un immeuble d’habitations à Neuilly-sur-Seine pour le compte du bailleur social I3F.



Dans le cadre de ce chantier, ils ont ainsi fourni 169 portes 2 vantaux et 45 portes 1 vantail, dans des modèles Firecut New Asso EI30 (PJX) et Synergy Firecut EI30 DB (P4B), tous deux des modèles de portes blindées anti-effraction Classe 3 (selon norme EN 1627-1) avec serrure A2P* et performances coupe-feu de 30 minutes (selon norme EN 1634-1 et PV EFECTIS n°EFR-14-001812).



Outre leurs propriétés coupe-feu et anti-effraction, ces modèles sont également très intéressants d’un point de vue affaiblissement acoustique (39dB pour la PJX et 40dB pour la P4B), coefficient thermique (1,3 W/m².K pour la PJX et 1,8 W/m².K pour la P4B) et de perméabilité à l’air (Classe 2 toutes les 2).

Côté esthétique, les portes sont équipées à l’intérieur d’un revêtement 02DE Blanc RAL 9010 et côté extérieur d’un panneau pantographe 14mm modèle TH en Tanganika naturel, complété par une garniture béquille / bouton fixe gamme Dierre Design sur plaque finition bronze. Enfin, les portes sont également équipées d’un microviseur ainsi que d’un entrebâilleur à rotation « Open View ».



Encore un bel exemple du savoir-faire de Dierre France, une entreprise qui s’adapte aux besoins de ses clients pour leur proposer des produits s’intégrant dans tout type d’environnement et de décoration.



Retrouvez plus d’information sur les portes blindées anti-effraction équipées Dierre France en visitant leur page entreprise sur Batiweb.

