Installation du thermostat COMAP Smart Home contact sec 4 fils
Publié le 03 novembre 2025
Toutes les étapes sont décrites dans cette vidéo pour remplacer un thermostat existant et brancher votre thermostat CSH sur votre chaudière.
COMAP Smart Home est la solution pour faire des économies de chauffage tout en profitant d'un meilleur confort.
