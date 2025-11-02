ConnexionS'abonner
Installation du kit de robinetterie multiskin COMAP

Vidéo

Publié le 02 novembre 2025

COMAP facilite le travail des pros avec son kit de fixation robinetterie pour plaque de plâtre, prêt à l’emploi, sécable et simple à installer.

Avantages du kit de fixation :

  • Kit complet prêt à l’emploi
  • Sécable pour robinet simple (lave mains, …)
  • Repères de pose (pas besoin de prendre les mesures)
  • Bouchons étanches à 10 bar

 

Pour en savoir plus

Comap

Comap et Flamco font partie de l'entité Aalberts hydronic flow control, devenant ainsi le...

77 boulevard de la bataille de Stalingrad
69100 VILLEURBANNE
France

Plus d'informations


