Installation du kit de robinetterie multiskin COMAP
Publié le 02 novembre 2025
Avantages du kit de fixation :
- Kit complet prêt à l’emploi
- Sécable pour robinet simple (lave mains, …)
- Repères de pose (pas besoin de prendre les mesures)
- Bouchons étanches à 10 bar
