Aalberts Academy : la formation des pros par les pros
Deux possibilités pour vous former :
- en ligne, chaque dernier jeudi du mois,
- en présentiel, dans notre centre de compétence d'Abbeville, de Valence ou encore sur notre site de Lyon.
Découvrez le programme des formations 2025 ici et inscrivez-vous pour gagner en compétences !
Salaire BTP : focus sur le métier de chef d’équipe chauffage
Le chef d’équipe chauffage coordonne l’installation et la maintenance des systèmes, garantissant qualité, sécurité et performance sur les chantiers BTP.
NexusValve Vivax G2 EQM : vanne de régulation et d’équilibrage pour économiser jusqu’à 8% d’énergie
Comap présente le NexusValve Vivax G2 EQM, une nouvelle génération de vannes de régulation et d’équilibrage dynamique.
Les innovations d'AHFC (Aalberts Hydronic Flow Control) présentées sur Interclima 2024
Dans ce Bati'Express, découvrez en quelques minutes les innovations d'AHFC (Aalberts hydronic flow control), spécialistes des technologies performantes pour la climatisation, la ventilation et le chauffage,...
Salaire BTP : focus sur le métier d'étancheur
Spécialiste du BTP, l'étancheur protège toitures, façades et ouvrages enterrés contre l’eau et l’humidité, garantissant solidité et durabilité des bâtiments.