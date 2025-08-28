ConnexionS'abonner
Aalberts Academy : la formation des pros par les pros

Vidéo
Publié le 28 août 2025
Professionnels du CVC, gagnez en compétences avec nos formations de l'Academy Aalberts hfc ! Aalberts hfc marques flamco et comap vous propose des formations pour tout savoir sur l'ensemble de nos solutions du générateur à l'émetteur. Au programme : gérer les problématiques d'air et de boues, maitriser l'équilibrage, le contrôle des émetteurs et bien plus encore.

Deux possibilités pour vous former : 

  • en ligne, chaque dernier jeudi du mois, 
  • en présentiel, dans notre centre de compétence d'Abbeville, de Valence ou encore sur notre site de Lyon.

Découvrez le programme des formations 2025 ici et inscrivez-vous pour gagner en compétences ! 

 

Pour en savoir plus exit_to_app

Comap - Batiweb

Comap et Flamco font partie de l'entité Aalberts hydronic flow control, devenant ainsi le...

77 boulevard de la bataille de Stalingrad
69100 VILLEURBANNE
France

Plus d'informations


