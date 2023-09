OKNOLIVE TOUR 2023 : un accompagnement complet des partenaires premium vers l'excellence et la réussite

Dans le cadre de ce programme, OKNOPLAST a organisé ce jeudi 14 septembre 2023 après-midi la nouvelle édition de l’OKNOLIVE TOUR. Cet évènement s’est déroulé de manière simultanée dans 10 grandes villes : Rennes, Aix-en-Provence, Annecy, Dijon, La Rochelle, Valenciennes, Nancy, Orléans, Rouen et Toulouse. Plus de 200 personnes ont pu assister à ce temps fort et profiter ensuite des conseils et des détails opérationnels et personnalisés des représentants OKNOPLAST en région. Et, pour rendre ce moment encore plus convivial, les représentants de certaines villes ont organisé des animations autour du Roadshow : Karting , diffusion de match de la coupe du monde de Rugby, dîner gastronomique…

Des leviers de développement commercial pour les partenaires OKNOPLAST

Lors de l’OKNOLIVE TOUR, Gilles Carré-Roué, Président OKNOPLAST France, a présenté en visio-conférence les avantages, les leviers et les nouveautés OKNOPLAST pour soutenir le développement de ses partenaires dans un contexte de marché un peu délicat. Des intervenants de VALDELIA pour le sujet REP et recyclage des déchets, du CSTB pour la formation des poseurs ou encore de COFIDIS pour le financement ont également pu présenter les partenariats et offres négociés avec OKNOPLAST pour accompagner ses distributeurs poseurs dans leurs différentes problématiques.

Les nouveautés présentées lors de L'OKNOLIVE TOUR 2023

Création d’un nouveau Comité Premium

OKNOPLAST souhaite inclure ses partenaires Premium dans la définition de ses actions et a annoncé lors du OKNOLIVE TOUR la mise en place d’un Comité Premium. Élus lors de l’évènement, 11 représentants régionaux titulaires et 9 suppléants seront sollicités et interviendront lors de différentes missions : actions commerciales, sollicitations et avis sur les développements et lancements produits… Ils seront également conviés à 3 grandes réunions de travail dans l’année sur les plans d’actions et développement produits. La première rencontre du nouveau Comité Premium se tiendra à Cracovie au siège d’OKNOPLAST du 23 au 25 janvier 2024. Puis deux autres rencontres seront organisées dans le Sud et le Nord de la France au cours de l’année.

Une nouvelle offre commerciale COFIDIS pour dynamiser les ventes

OKNOPLAST s’appuie sur l’expertise de COFIDIS, acteur majeur du crédit en Europe, pour accompagner les distributeurs avec des solutions de financement sur mesure et négociées. Une nouvelle opération commerciale OKNOPLAST/COFIDIS sera lancée à partir du 1er octobre 2023 avec le report de mensualités. Ainsi, le client final aura la possibilité de payer ses menuiseries 6 mois après leur pose. Cette nouvelle offre complète les nombreux avantages déjà proposés et tarifs négociés qui concurrencent les solutions bancaires : paiement en 10 fois sans frais, éventail de mensualité adaptée, parcours 100% dématérialisé, outils de simulation et souscription simplifiés et suivi personnalisé pour chaque dossier. L’intégration par les distributeurs d’un dispositif de financement clair et sur mesure est un véritable atout pour mieux transformer les ventes des produits OKNOPLAST.

Responsabilité Élargie du Producteur (REP) : OKNOPLAST adhère à l’éco-organisme VALDELIA pour simplifier les démarches de ses revendeurs partenaires

La responsabilité élargie du producteur (REP) permet la collecte, le recyclage et la valorisation des produits et matériaux de la construction et du bâtiment (PMCB). Le 1er mai 2023 marque le début de sa mise en place opérationnelle. Étant distributeurs et importateurs de produits de construction, les clients d’OKNOPLAST sont considérés comme des metteurs sur le marché et doivent adhérer à un éco-organisme dans le cadre de la REP PMCB. Pour les accompagner dans cette démarche vertueuse de gestion des déchets et simplifier la mise en place de la REP PMCB, la filiale française OKNOPLAST a adhéré à l’éco-organisme VALDELIA et lance une grande campagne de communication auprès de ses clients souvent peu informés de leurs obligations réglementaires : lettres d’informations, organisation de rencontres et réunions avec VALDELIA, formations, intégration directe des éco-contributions dans les outils CRM de l’espace MyOknoplast... En adhérant à VALDELIA, OKNOPLAST souhaite soutenir efficacement ses partenaires dans cette démarche vertueuse et simplifier la mise en place de leur REP.

OKNOPLAST ACADEMY

Souhaitant plus que tout accompagner ses clients sur le volet de la formation, OKNOPLAST propose des sessions de formations sur les produits ou méthodes de vente avec OKNOPLAST ACADEMY. La dernière formation, organisée en juin dernier, a obtenu une très bonne note de satisfaction des participants. 3 nouvelles dates sont d’ores et déjà programmées en octobre, novembre et décembre 2023. À destination des équipes commerciales des partenaires Premium, ces formations portant sur les produits, méthodes de vente et outils offrent une meilleure connaissance pour être plus à l’aise dans le discours commercial et la présentation des produits OKNOPLAST et ALUHAUS.

Partenariat avec le CSTB

OKNOPLAST s’est également associé au CSTB – Centre Scientifique et Technique du Bâtiment - afin d’offrir à ses partenaires Premium l’accès à la Certification « QB service pose de fenêtres ». Aujourd’hui, la majorité des réclamations clients sur les menuiseries concernent une mauvaise mise en oeuvre. C’est pourquoi le CSTB est intervenu lors du dernier OKNOLIVE TOUR pour promouvoir cette certification qui cadre les bonnes pratiques de pose et valorise les compétences. C’est également un gage de qualité et de sécurité supplémentaire pour le client final qui a la garantie de choisir une entreprise fiable disposant de personnel formé régulièrement aux règles de l’art, dont les compétences sont évaluées et dont l’organisation est auditée par le CSTB.



En accédant à cette certification, les partenaires premium OKNOPLAST auront toutes les cartes en main pour valoriser leur entreprise et les compétences de leurs collaborateurs. Dans le cadre du partenariat Premium, les clients OKNOPLAST bénéficient de tarifs réduits pour toutes ces formations et certifications CSTB.

Acquisition de LEADS négociés pour les partenaires Premium OKNOPLAST

Pour booster la communication digitale de ses partenaires Premium, OKNOPLAST a mis en place un partenariat de confiance avec une entreprise spécialisée. Disponible à partir du 1er octobre 2023, cette offre exclusive négociée par OKNOPLAST leur permet d’acheter des LEADS à tarifs préférentiels afin d’obtenir un volume garanti de contacts exclusifs qualifiés à un coût attractif. Cette solution clés en main est simple à mettre en place, modulable, sans engagement et dans la continuité de la réception de LEADS déjà proposée aux clients Premium sur leur espace MyOknoplast.

