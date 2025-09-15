ConnexionS'abonner
Isolation de façade ventilée avec STEICOflex

Communiqué
Publié le 15 septembre 2025
Utilisé en doublage intérieur, toitures et combles, l’isolant semi-rigide en fibre de bois STEICOflex peut désormais être mis en œuvre en façade.
STEICO vient étoffer son offre ITE avec un système novateur pouvant être mis en œuvre en neuf comme en rénovation. Celui-ci met en lumière l’isolant semi-rigide en fibre de bois STEICOflex, fabriqué dans le Sud-Ouest de la France avec du bois issu de forêts gérées durablement et certifiées PEFC. Il dispose d’une conductivité thermique de 0,036 W/(m.K) et a déjà fait ses preuves dans une variété d’utilisations, du doublage intérieur à la toiture en passant par les combles. 

Récemment validé par un bureau de contrôle indépendant et obtenant ainsi une ETN (Enquête de Technique Nouvelle), ce système novateur à pattes équerres peut être mis en place sur un support béton ou maçonné. Il a également cela de polyvalent qu’il conviendra à différentes sortes de bâtiments, de la maison individuelle aux bureaux en passant par d’autres bâtiments accueillant du public.

Les possibilités de finitions de ce système sont également variées, du bardage bois ou métallique à la terre cuite en passant par l’ardoise ou encore les panneaux supports d’enduit, fibro-ciment et stratifiés. 

En somme, cette solution propose une performance thermique accrue, des possibilités esthétiques variées et un pas de plus vers l’atteinte de vos objectifs carbone, puisque la fibre de bois stocke naturellement le CO2 eq. 

Vous souhaitez élargir votre offre en proposant cette solution ? N’hésitez pas à contacter les équipes commerciale et technique STEICO pour de plus amples informations.

 

