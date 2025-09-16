Recyclage du PVC : Benvic nouvel adhérent de l’UFME et signataire FERVAM

Un engagement renforcé vers la durabilité

Avec cette nouvelle collaboration, Benvic vise à offrir des solutions sur mesure pour la fourniture de compounds PVC à base recyclée.

Signataire de la charte d’engagement Filière Engagée pour le Recyclage et la Valorisation des Menuiseries (FERVAM), Benvic développe dans sa filiale Benvic Recycling des capacités et des capabilités de recyclage mécanique du PVC à travers le traitement des déchets PCMB et leur possible réintroduction sous forme de matière secondaire ou de compounds à base recyclée entrant dans la composition de produits neufs extrudés ou injectés.

BENVIC recycleur & compounder

Leader européen des compounds PVC, Benvic a développé dans sa filiale Benvic Recycling une unité de recyclage mécanique du PVC.

L’utilisation de matière plastique recyclée est un défi, entre les possibles contaminations, et la non-récurrence des gisements, le sourcing des matières recyclées doit être adapté et ciblé en fonction de l’application finale.

La régénération effectuée par Benvic Recycling se compose du broyage, de l’homogénéisation, tri automatisé, de la granulation et de la micronisation permettant ainsi le passage du déchet à la matière première secondaire. Nos matières premières secondaires bénéficient de contrôles fonctionnels supplémentaires afin d’assurer une conformité QB34, tout en assurant un niveau de plomb conforme.

Fort de notre expertise en formulation et en fonction des caractéristiques de la première matière secondaire obtenue, un recompoundage est possible afin d’obtenir les performances attendues et offre la possibilité de donner de nouvelles caractéristiques environnementales par l’ajout de charges biosourcées ou recyclées.

Grâce à cette association recyclage-compoundage, Benvic vous apporte des solutions d’avenir concrètes par le recyclage de votre collecte, le support à l’éco conception, et la fabrication de compounds à base recyclée.

Discutons des solutions pour l’intégration de vos matières recyclées !

Benvic sera présent sur le salon K à Düsseldorf – 8 au 15 Octobre 2025 – Stand 8AF12.

