Isolation intérieure : maîtriser l’interface plafond/mur

Une ressource pratique et opérationnelle

Dans un contexte où la performance énergétique des bâtiments devient essentielle, la qualité des travaux d’isolation thermique ne dépend pas seulement du bon traitement des parties courantes, mais aussi de la précision de la mise en œuvre aux points singuliers. Parmi ces zones délicates, la jonction entre plafonds suspendus et murs isolés par l’intérieur est souvent source de ponts thermiques, voire de désordre, si elle n’est pas traitée dans les règles de l’art.

Ce tutoriel vidéo, publié récemment sur Pro’Réno, illustre pas à pas la bonne gestion de cette interface. Il propose une démonstration visuelle très concrète des exemples de gestes à accomplir pour :

Assurer la continuité de l’isolation thermique entre le mur et le plafond,

Garantir une étanchéité à l’air performante au droit de cette interface technique.

Réalisé dans le cadre du Programme PROFEEL, démarche collective portée par 16 organisations professionnelles de la filière Bâtiment et coordonné par l’Agence Qualité Construction (AQC), ce tutoriel s’inscrit dans une démarche globale d’amélioration des pratiques professionnelles de rénovation énergétique.

Pourquoi cette interface est-elle stratégique ?

Dans une opération de rénovation, les jonctions entre différents ouvrages (ici le plafond et le mur isolé par l’intérieur) représentent souvent des points sensibles. Sans traitement adapté, ces zones compromettent la performance énergétique globale de l’enveloppe ainsi que le confort hygrothermique intérieur, mais également la durabilité des ouvrages.

Le tutoriel de Pro’Réno se concentre précisément sur ces zones sensibles, en offrant un exemple de démarche visuelle applicable directement sur chantier par les professionnels souhaitant maîtriser et fiabiliser leurs travaux.

Un outil au service des professionnels

Accessible gratuitement sur Pro’Réno, cette vidéo fait partie d’une large collection de ressources techniques — recommandations, tutos vidéo, calepins de chantier et fiches pratiques — dédiées à l’ensemble des lot techniques de la rénovation énergétique et leurs interfaces. Pour les entreprises, artisans, maîtres d’œuvre et conseillers, elle constitue un outil de référence pour l’application des bonnes pratiques au quotidien.

