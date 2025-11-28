Maîtriser l’ITE : un dossier complet pour les façadiers professionnels

Des ressources à portée de main !

Ce dossier, entièrement gratuit et très complet, offre aux professionnels de l’enduit sur isolant (notamment sur polystyrène expansé) une boîte à outils concrète et pragmatique :

→ Tutoriel “Les Bons Gestes” : une vidéo pas-à-pas tournée sur un chantier ITE, qui montre les gestes essentiels pour assurer un travail qualitatif, de la préparation à la réception avec le maitre d’ouvrage

→ Recommandations professionnelles : un référentiel reconnu par vos assureurs qui propose des clauses types de spécifications de mise en œuvre pour les travaux d’exécution. Ce référentiel compile les bonnes pratiques et les retours d’expérience de plusieurs décennies d’activité.

→ Calepins de chantier : des supports richement illustrés pour accompagner les équipes sur le terrain et garantir que chaque détail respecte les règles de l’art.

→ Mémo chantier : un mini-support synthétique illustrant les dispositions essentielles des Règles de l’art, rappelant les points sensibles à chaque phase.

→ Fiche d’autocontrôle : une checklist de plus de 40 points à vérifier, notamment les points de contrôle RGE, offrant un appui simple et concret pour assurer la qualité à chaque étape.

→ Procès-verbal de réception (PV) : un document structuré pour formaliser la fin des travaux et assurer un dialogue clair avec le client, condition essentielle pour déclencher les garanties légales (garantie de parfait achèvement, décennale, etc.).

→ Retour d’expériences : un rapport “12 enseignements” basé sur l’expérience des chantiers réels, avec des recommandations vidéo (comme la gestion des menuiseries, la préparation du support, ou la désolidarisation des éléments rapportés).

→ Fiches solutions pour différents contextes (logements collectifs, maisons individuelles) : des études de cas, des systèmes recommandés, des options techniques...

L’ensemble des documents fournit un cadre clair et opérationnel pour maîtriser chaque étape du chantier.

