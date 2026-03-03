Quelques jours après la publication d'une feuille de route de la refonte de la REP PMCB, la filière plâtre s'est dite satisfaite. Selon le SNIP, le syndicat de ce secteur, les entreprises vont poursuivre leurs efforts pour doubler ses capacités de traitement des déchets d'ici deux ans.

« Les preuves sont là, la filière plâtre a atteint la maturité. » Quelques jours après la publication par le gouvernement de sa feuille de route pour la refonte de la REP PMCB (responsabilité élargie du producteur pour les produits et matériaux de construction bâtiment), Jean-Michel Guihaumé, délégué général du Syndicat national des industries du plâtre (SNIP), se félicite d'une filière en « dynamique de développement continue ».

« Loin d'être une filière en construction, elle est d’ores et déjà pleinement opérationnelle et parfaitement armée pour relever les défis de la REP PMCB », poursuit-il. « Les faits parlent d’eux-mêmes : le plâtre est une filière prête à prendre toute sa place dans la refondation de la REP PMCB. »

La filière compte doubler ses capacités en deux ans

Selon le syndicat, depuis 2008 et la signature d'une charte sur la gestion des déchets de plâtre, le secteur a été capable de traiter 245 000 tonnes de déchets en 2025. Mais la filière ne compte pas s'arrêter là : le SNIP anticipe une augmentation de 61 % des capacités en 2026, pour arriver à 395 000 tonnes.

En 2027, le syndicat table sur une nouvelle hausse de 22 % par rapport à 2026, soit une capacité de gestion qui aura plus que doublé en deux ans (510 000 tonnes).

Désormais, le SNIP attend de connaitre les modalités exactes de la refondation de la REP PMCB et « espère [qu'elles] vont rapidement se concrétiser avec la publication du cahier des charges et être mises en œuvre ».