Parkings étanchés. Accessoires en aluminium indispensables aux projets durables
Publié le 04 mars 2026
Des systèmes conçus pour la performance et la durabilité
Depuis 1978, dani alu développe des solutions en aluminium recyclé destinées aux toitures-terrasses techniques, accessibles et inaccessibles, ainsi qu’aux parkings étanchés. Son savoir-faire repose sur une maîtrise globale : conception, industrialisation, fabrication sur mesure et accompagnement des prescripteurs.
L’objectif : assurer la protection et la continuité des étanchéités, la sécurité des personnes et la robustesse des structures supports d’équipements, tout en répondant aux exigences esthétiques des projets contemporains.
Dilat® Neo : la protection mécanique des joints de dilatation
Dilat® Neo est un dispositif breveté de protection mécanique des joints de dilatation pour parkings étanchés.
Conçu pour les toitures-terrasses circulables avec revêtement en asphalte ou enrobé bitumineux, il permet :
- le raccordement efficace des parties courantes,
- la continuité parfaite de la surface circulable au droit du joint,
- un confort de circulation optimal pour piétons, véhicules légers et d’urgence (jusqu’à 20 km/h).
Dilat® Neo est disponible en plusieurs hauteurs de profil (40, 60 ou 90 mm) et en deux largeurs de joint central (30 ou 65 mm), afin de s’adapter aux contraintes de chaque chantier, y compris en zones sismiques.
Des pièces de liaison standards (angles, T, croix) ou sur mesure sont préfabriquées en usine pour simplifier la pose et garantir la tenue dans le temps.
Solinet® spécial pont et parking : protéger durablement les relevés
Destiné aux terrasses accessibles aux véhicules et aux ouvrages d’art, Solinet® spécial pont et parking assure la protection des relevés d’étanchéité contre les chocs et les agressions mécaniques.
Sa forme nervurée et ses joints de compression en butée renforcent la résistance du système. Les accessoires en fourreau facilitent l’alignement et la mise en œuvre, garantissant une finition précise et durable.
Facilit® : un arrêt net des revêtements
Facilit® est un rail aluminium permettant un arrêt propre et stable des revêtements de chaussée (asphalte ou enrobé) ainsi qu’une assise fiable pour les caillebotis.
Grâce à son épaisseur renforcée (30/10e), il résiste à la chaleur du chalumeau et évite toute déformation lors de la pose. Il simplifie le réglage, limite la création de feuillures dans le béton et contribue à optimiser les coûts en périphérie.
Lotentic® : sécuriser et valoriser les ouvrages
Système de garde-corps 100 % aluminium, Lotentic® s’adapte aux parkings, terrasses accessibles et balcons.
Disponible en de nombreuses configurations (pose à la française, à l’anglaise, avec ou sans couvertine), il propose une grande variété de remplissages : barreaudage, tôle pleine ou ajourée, vitrage.
Avec 350 teintes et textures de personnalisation, il allie conformité normative (catégories d’usage C1 à C4) et liberté architecturale.
Un accompagnement dédié aux prescripteurs
Au-delà des produits, dani alu met à disposition des maîtres d’œuvre et architectes :
- une assistance technique et budgétaire,
- une aide au métré et à la prise de cotes,
- des outils de prescription (coupes DWG, fichiers BIM, textes descriptifs),
- un accompagnement au démarrage de la pose.
Fabriquées en France et pensées dans une logique durable et circulaire, ces solutions en aluminium constituent une réponse globale aux enjeux techniques, réglementaires et environnementaux des parkings étanchés modernes.
Les tags associés
MaPrimeRénov’ : un décret « illogique » pour la filière ITE
Jugée illogique, l’exclusion de l’ITE des aides MaPrimeRénov’ dès 2026 pour le mono-geste menace l’efficacité énergétique. Tel est le constat des entreprises du secteur, qui demande la suppression de l'article...
Barrial® décor : système de garde-corps décoratif pour toiture-terrasse technique
Conçue à l’origine pour sécuriser les interventions temporaires des opérateurs sur les toitures-terrasses techniques, la gamme de garde-corps Barrial® a évolué. Avec la multiplication des équipements de...
Pérennité des balcons : sécurisez, étanchez et protégez
En balcon, la sécurité des personnes ne réside pas uniquement dans la mise en place et l’entretien des garde-corps. Soumis aux intempéries au cours de leur exploitation, les balcons sont sujets aux fissurations...
Griffon lance un kit de réparation pour toitures et gouttières
La marque Griffon propose un nouveau kit prêt à l’emploi pour l’étanchéité des toits et gouttières, avec un enduit certifié et une application rapide.