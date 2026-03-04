Parkings étanchés. Accessoires en aluminium indispensables aux projets durables

Des systèmes conçus pour la performance et la durabilité

Depuis 1978, dani alu développe des solutions en aluminium recyclé destinées aux toitures-terrasses techniques, accessibles et inaccessibles, ainsi qu’aux parkings étanchés. Son savoir-faire repose sur une maîtrise globale : conception, industrialisation, fabrication sur mesure et accompagnement des prescripteurs.

L’objectif : assurer la protection et la continuité des étanchéités, la sécurité des personnes et la robustesse des structures supports d’équipements, tout en répondant aux exigences esthétiques des projets contemporains.

Dilat® Neo : la protection mécanique des joints de dilatation

Dilat® Neo est un dispositif breveté de protection mécanique des joints de dilatation pour parkings étanchés.

Conçu pour les toitures-terrasses circulables avec revêtement en asphalte ou enrobé bitumineux, il permet :

le raccordement efficace des parties courantes,

la continuité parfaite de la surface circulable au droit du joint,

un confort de circulation optimal pour piétons, véhicules légers et d’urgence (jusqu’à 20 km/h).

Dilat® Neo est disponible en plusieurs hauteurs de profil (40, 60 ou 90 mm) et en deux largeurs de joint central (30 ou 65 mm), afin de s’adapter aux contraintes de chaque chantier, y compris en zones sismiques.

Des pièces de liaison standards (angles, T, croix) ou sur mesure sont préfabriquées en usine pour simplifier la pose et garantir la tenue dans le temps.

Solinet® spécial pont et parking : protéger durablement les relevés

Destiné aux terrasses accessibles aux véhicules et aux ouvrages d’art, Solinet® spécial pont et parking assure la protection des relevés d’étanchéité contre les chocs et les agressions mécaniques.

Sa forme nervurée et ses joints de compression en butée renforcent la résistance du système. Les accessoires en fourreau facilitent l’alignement et la mise en œuvre, garantissant une finition précise et durable.

Facilit® : un arrêt net des revêtements

Facilit® est un rail aluminium permettant un arrêt propre et stable des revêtements de chaussée (asphalte ou enrobé) ainsi qu’une assise fiable pour les caillebotis.

Grâce à son épaisseur renforcée (30/10e), il résiste à la chaleur du chalumeau et évite toute déformation lors de la pose. Il simplifie le réglage, limite la création de feuillures dans le béton et contribue à optimiser les coûts en périphérie.

Lotentic® : sécuriser et valoriser les ouvrages

Système de garde-corps 100 % aluminium, Lotentic® s’adapte aux parkings, terrasses accessibles et balcons.

Disponible en de nombreuses configurations (pose à la française, à l’anglaise, avec ou sans couvertine), il propose une grande variété de remplissages : barreaudage, tôle pleine ou ajourée, vitrage.

Avec 350 teintes et textures de personnalisation, il allie conformité normative (catégories d’usage C1 à C4) et liberté architecturale.

Un accompagnement dédié aux prescripteurs

Au-delà des produits, dani alu met à disposition des maîtres d’œuvre et architectes :

une assistance technique et budgétaire,

une aide au métré et à la prise de cotes,

des outils de prescription (coupes DWG, fichiers BIM, textes descriptifs),

un accompagnement au démarrage de la pose.

Fabriquées en France et pensées dans une logique durable et circulaire, ces solutions en aluminium constituent une réponse globale aux enjeux techniques, réglementaires et environnementaux des parkings étanchés modernes.