Femmes dans le bâtiment : une progression en demi-teinte
Publié le 03 mars 2026 à 12h30, mis à jour le 03 mars 2026 à 17h24, par Virginie Kroun
Le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, approche. L’occasion pour la Fédération française du bâtiment (FFB) de publier ses chiffres de la féminisation des métiers et du secteur du bâtiment.
La part de femmes dans le monde du bâtiment est passée de 8,6 % en 2000 à 13,6 % en 2025 (contre 12,9 % en 2024). Encore une faible part, mais une progression quand même, que la FFB veut encourager.
« Favoriser l’accueil des femmes dans les métiers du bâtiment constitue à la fois un enjeu d’égalité professionnelle et un levier essentiel pour répondre aux besoins de compétences du secteur », défend son président Olivier Salleron. On se rappelle la campagne menée en 2022, hissant des personnalités comme la carreleuse Kelly Cruz au rang d’ambassadrice.
Petite progression de femmes cadres et ouvrières
Légère diminution du nombre d’employées et techniciennes du bâtiment, dont la proportion descend à 45,3 % (après 46,3 % en 2024). Petit soubresaut chez les femmes cadres (de 21 % à 22,7 %) et d’ouvrières (de 1,8 % à 2,9 %).
Parmi les adhérents de la fédération, environ la moitié des entreprises restent dirigées ou co-dirigées par une femme. 18 % des mandataires de la FFB sont des femmes (15 % en 2024). 20 % d’étudiantes sont dénombrées à l’École supérieure des jeunes dirigeants du bâtiment (ESJDB), une part en baisse par rapport à 2024 (25 %).
> Consulter le dossier spécial Féminisation dans le BTP
Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !
Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTPJe m’abonne gratuitement →
Les tags associés
Magazine Batiweb Mars 2025
Féminisation dans le BTP, budget 2025, crise du logement, transition énergétique, ZAN, Mayotte... Retrouvez toutes les dernières actualités.
La FFB Grand Paris IDF se mobilise pour la place des femmes dans le bâtiment
La journée internationale des droits des femmes, qui a lieu ce vendredi 8 mars, est une occasion pour la FFB Grand Paris Ile-de-France de rappeler que les femmes ont toute leur place dans le secteur du...
Prix des Femmes Architectes : le palmarès 2024 dévoilé
L'Association pour la Recherche sur la Ville et l'Habitat (ARVHA) a dévoilé les lauréates de la douzième édition du « Prix des Femmes Architectes ». En 2024, Maud Caubet s'est distinguée en remportant...
Féminisation dans le bâtiment : la Capeb appelle à un élan collectif
À l’occasion de la journée internationale du droit des femmes, le 8 mars, la Confédération des petites entreprises et de l'artisanat du bâtiment (Capeb) et la Fédération française du bâtiment (FFB) leur...