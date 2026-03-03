À quelques jours du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, la FFB publie ses chiffres de la féminisation dans le bâtiment. Si la part de salariées dans le bâtiment monte à 13,6 %, d’autres indicateurs sont plutôt à la baisse.

Le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, approche. L’occasion pour la Fédération française du bâtiment (FFB) de publier ses chiffres de la féminisation des métiers et du secteur du bâtiment.

La part de femmes dans le monde du bâtiment est passée de 8,6 % en 2000 à 13,6 % en 2025 (contre 12,9 % en 2024). Encore une faible part, mais une progression quand même, que la FFB veut encourager.

« Favoriser l’accueil des femmes dans les métiers du bâtiment constitue à la fois un enjeu d’égalité professionnelle et un levier essentiel pour répondre aux besoins de compétences du secteur », défend son président Olivier Salleron. On se rappelle la campagne menée en 2022, hissant des personnalités comme la carreleuse Kelly Cruz au rang d’ambassadrice.

Petite progression de femmes cadres et ouvrières

Légère diminution du nombre d’employées et techniciennes du bâtiment, dont la proportion descend à 45,3 % (après 46,3 % en 2024). Petit soubresaut chez les femmes cadres (de 21 % à 22,7 %) et d’ouvrières (de 1,8 % à 2,9 %).

Parmi les adhérents de la fédération, environ la moitié des entreprises restent dirigées ou co-dirigées par une femme. 18 % des mandataires de la FFB sont des femmes (15 % en 2024). 20 % d’étudiantes sont dénombrées à l’École supérieure des jeunes dirigeants du bâtiment (ESJDB), une part en baisse par rapport à 2024 (25 %).



