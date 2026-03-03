Podcast
Femmes dans le bâtiment : une progression en demi-teinte

Publié le 03 mars 2026 à 12h30, mis à jour le 03 mars 2026 à 17h24, par Virginie Kroun

À quelques jours du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, la FFB publie ses chiffres de la féminisation dans le bâtiment. Si la part de salariées dans le bâtiment monte à 13,6 %, d’autres indicateurs sont plutôt à la baisse.
©Adobe Stock
©Adobe Stock

Le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, approche. L’occasion pour la Fédération française du bâtiment (FFB) de publier ses chiffres de la féminisation des métiers et du secteur du bâtiment.

La part de femmes dans le monde du bâtiment est passée de 8,6 % en 2000 à 13,6 % en 2025 (contre 12,9 % en 2024). Encore une faible part, mais une progression quand même, que la FFB veut encourager. 

« Favoriser l’accueil des femmes dans les métiers du bâtiment constitue à la fois un enjeu d’égalité professionnelle et un levier essentiel pour répondre aux besoins de compétences du secteur », défend son président Olivier Salleron. On se rappelle la campagne menée en 2022, hissant des personnalités comme la carreleuse Kelly Cruz au rang d’ambassadrice. 

Petite progression de femmes cadres et ouvrières

 

Légère diminution du nombre d’employées et techniciennes du bâtiment, dont la proportion descend à 45,3 % (après 46,3 % en 2024). Petit soubresaut chez les femmes cadres (de 21 % à 22,7 %) et d’ouvrières (de 1,8 % à 2,9 %). 

Parmi les adhérents de la fédération, environ la moitié des entreprises restent dirigées ou co-dirigées par une femme. 18 % des mandataires de la FFB sont des femmes (15 % en 2024). 20 % d’étudiantes sont dénombrées à l’École supérieure des jeunes dirigeants du bâtiment (ESJDB), une part en baisse par rapport à 2024 (25 %). 
 

> Consulter le dossier spécial Féminisation dans le BTP

 

Virginie Kroun
Journaliste - Batiweb

Virginie Kroun est journaliste au sein de la rédaction de Batiweb. De la presse BD durant ses études, elle atterrit en 2021 dans l’univers BTP, dont elle ne se lasse pas. Si elle couvre tous les thèmes du secteur, Virginie a ses sujets de prédilection : justice, patrimoine, prévention et matériaux biosourcés.

