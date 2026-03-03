En janvier, les permis de construire on reculé de 6 % à 30 602 autorisations, tandis que les mises en chantier affichent une baisse de 1,8 %.

Le nombre de permis de construire délivrés pour des logements a reculé en janvier, enregistrant une baisse de 6 % par rapport au mois précédent. Selon les données provisoires publiées mardi 3 mars par le ministère de la Ville et du Logement, 30 602 autorisations ont été accordées.

« Cette évolution s'inscrit dans la continuité des résultats du second semestre de 2025, en baisse par rapport au deuxième trimestre de 2025 mais plus élevée qu'en 2024 », observe le Service des données et études statistiques (SDES) du gouvernement, qui précise que ses chiffres sont corrigés des variations saisonnières et des jours ouvrables.

Parmi les permis accordés en janvier, 11 904 concernent des maisons individuelles, en légère hausse de 0,7 % par rapport au mois précédent, tandis que 18 698 concernent des logements collectifs, en recul de 9,8 %. « De février 2025 à janvier 2026, 381 486 logements ont été autorisés à la construction, soit 7,8 % de moins que la moyenne des cinq années précédentes », indique le SDES.

27 638 logements mis en chantier en janvier

Du côté des mises en chantier, 27 638 constructions de logements ont débuté en janvier, marquant une baisse de 1,8 % par rapport à décembre. Sur les douze derniers mois, 277 230 logements ont été mis en chantier, un chiffre inférieur de 20 % à la moyenne des cinq années précédentes.

Le ministère souligne que ces données restent provisoires, le taux de collecte des informations n’étant pas complet. Le SDES a également revu sa méthodologie à la rentrée et ajuste désormais chaque mois de manière significative les chiffres des périodes précédentes.