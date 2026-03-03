Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Construction de logements : recul des permis et des mises en chantier en janvier

Partager l'article
Conjoncture

Publié le 03 mars 2026 à 11h55, mis à jour le 03 mars 2026 à 14h37, par Nils Buchsbaum

En janvier, les permis de construire on reculé de 6 % à 30 602 autorisations, tandis que les mises en chantier affichent une baisse de 1,8 %.
© Adobe Stock
© Adobe Stock

Le nombre de permis de construire délivrés pour des logements a reculé en janvier, enregistrant une baisse de 6 % par rapport au mois précédent. Selon les données provisoires publiées mardi 3 mars par le ministère de la Ville et du Logement, 30 602 autorisations ont été accordées.

« Cette évolution s'inscrit dans la continuité des résultats du second semestre de 2025, en baisse par rapport au deuxième trimestre de 2025 mais plus élevée qu'en 2024 », observe le Service des données et études statistiques (SDES) du gouvernement, qui précise que ses chiffres sont corrigés des variations saisonnières et des jours ouvrables.

Parmi les permis accordés en janvier, 11 904 concernent des maisons individuelles, en légère hausse de 0,7 % par rapport au mois précédent, tandis que 18 698 concernent des logements collectifs, en recul de 9,8 %. « De février 2025 à janvier 2026, 381 486 logements ont été autorisés à la construction, soit 7,8 % de moins que la moyenne des cinq années précédentes », indique le SDES.

27 638 logements mis en chantier en janvier

 

Du côté des mises en chantier, 27 638 constructions de logements ont débuté en janvier, marquant une baisse de 1,8 % par rapport à décembre. Sur les douze derniers mois, 277 230 logements ont été mis en chantier, un chiffre inférieur de 20 % à la moyenne des cinq années précédentes.

Le ministère souligne que ces données restent provisoires, le taux de collecte des informations n’étant pas complet. Le SDES a également revu sa méthodologie à la rentrée et ajuste désormais chaque mois de manière significative les chiffres des périodes précédentes.

Newsletter

Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !

Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTP

Je m’abonne gratuitement →
Nils Buchsbaum
Journaliste - Batiweb

Nils Buchsbaum est journaliste à la rédaction de Batiweb. Il suit l’actualité du BTP, de l’urbanisme et de la construction durable, avec une attention particulière portée à la prévention des risques, aux enjeux environnementaux et aux évolutions législatives.

Voir la page auteur

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.