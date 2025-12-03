Entretien des installations thermodynamiques : enfin un guide !

Les systèmes thermodynamiques — principalement les pompes à chaleur (PAC) et équipements réversibles — occupent une place croissante dans le mix énergétique des bâtiments. Leur performance réelle dépend toutefois d’un paramètre essentiel : un entretien rigoureux et régulier. Depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2020-912, cet entretien est obligatoire pour toutes les installations d’une puissance comprise entre 4 et 70 kW.

Un référentiel clair pour répondre aux obligations réglementaires

Le guide détaille l’ensemble des opérations à réaliser lors d’un entretien réglementaire, notamment :

Le contrôle du fonctionnement général de l’installation,

L’inspection du circuit frigorifique et vérification visuelle de l’étanchéité,

La vérification des dispositifs de régulation,

Le contrôle des organes hydrauliques ou aérauliques,

Des recommandations d’optimisation énergétique,

La remise d’une attestation d’entretien conforme au format prévu par l’arrêté.

Le guide Pro’Réno “Entretien des installations thermodynamiques (4-70 kW)” est une ressource de référence, à la fois technique, réglementaire et pédagogique. Il offre aux professionnels du secteur un cadre clair et opérationnel pour mener les opérations d’entretien obligatoires, tout en valorisant leur expertise auprès des clients.

Attestation d'entretien et conseils aux utilisateurs

Pro’Réno met également à disposition des attestations d’entretien téléchargeables, conformes aux exigences réglementaires et directement utilisables par les professionnels. Elles facilitent la traçabilité, réduisent le risque d’erreur administrative et garantissent une remise d’attestation conforme à chaque intervention. Trois versions sont disponibles :

L’attestation d’entretien : Installation thermodynamique de 4 à 70 kW

L’attestation d’entretien : PAC hybride – Chaudière gaz

L’attestation d’entretien : PAC hybride – Chaudière fioul

Découvrez le guide complet et les attestations sur Pro’Réno !

