Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Entretien des installations thermodynamiques : enfin un guide !

Partager le communiqué
Communiqué

Publié le 03 décembre 2025

Pro’Réno propose un guide technique pour optimiser l’entretien des installations thermodynamiques 4–70 kW et accompagner les professionnels du génie climatique.
Entretien des installations thermodynamiques : enfin un guide ! - Batiweb

Les systèmes thermodynamiques — principalement les pompes à chaleur (PAC) et équipements réversibles — occupent une place croissante dans le mix énergétique des bâtiments. Leur performance réelle dépend toutefois d’un paramètre essentiel : un entretien rigoureux et régulier. Depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2020-912, cet entretien est obligatoire pour toutes les installations d’une puissance comprise entre 4 et 70 kW.

Un référentiel clair pour répondre aux obligations réglementaires

  • Le guide détaille l’ensemble des opérations à réaliser lors d’un entretien réglementaire, notamment :
  • Le contrôle du fonctionnement général de l’installation,
  • L’inspection du circuit frigorifique et vérification visuelle de l’étanchéité,
  • La vérification des dispositifs de régulation,
  • Le contrôle des organes hydrauliques ou aérauliques,
  • Des recommandations d’optimisation énergétique,
  • La remise d’une attestation d’entretien conforme au format prévu par l’arrêté.

Le guide Pro’Réno “Entretien des installations thermodynamiques (4-70 kW)” est une ressource de référence, à la fois technique, réglementaire et pédagogique. Il offre aux professionnels du secteur un cadre clair et opérationnel pour mener les opérations d’entretien obligatoires, tout en valorisant leur expertise auprès des clients.

Attestation d'entretien et conseils aux utilisateurs

Pro’Réno met également à disposition des attestations d’entretien téléchargeables, conformes aux exigences réglementaires et directement utilisables par les professionnels. Elles facilitent la traçabilité, réduisent le risque d’erreur administrative et garantissent une remise d’attestation conforme à chaque intervention. Trois versions sont disponibles :

  • L’attestation d’entretien : Installation thermodynamique de 4 à 70 kW
  • L’attestation d’entretien : PAC hybride – Chaudière gaz
  • L’attestation d’entretien : PAC hybride – Chaudière fioul

Découvrez le guide complet et les attestations sur Pro’Réno !

 

Pour en savoir plus exit_to_app

Les tags associés

Sur le même sujet

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur
Pro’RÉNO - Batiweb

Pro’RÉNO – La ressource Pro de la rénovation énergetique - est une plateforme...

11 bis avenue Victor Hugo
75116 PARIS
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.