L’expert du comptage ista a sondé le nombre de fuites d’eau en copropriété. Premiers chiffres : sur plus d’un million de logements, 953 491 fuites ont été repérées. Un calcul fait à partir de la télérelève, une méthode conçue pour faire évoluer les comportements en termes de consommations d’eau.

Spécialiste du pilotage et de l’individualisation des consommations d’eau et d’énergie en habitat collectif, ista a mené une étude sur les fuites d’eau en copropriété.

En télérelevant les données sur plus d’1,2 million de logements, ista a détecté 953 491 fuites en 2023. Soit 1,4 millions de m3 d’eau gaspillée et la consommation de 560 piscines olympiques. Le coût supplémentaire sur la facture globale provoqué par les fuites d’eau s’élèverait à 6,8 millions d’euros. 11,9% des logements dans le panel ont connu au moins une fuite d’eau.

Source : ista

90 % du volume total d’eau perdue dû à 10 % des fuites les plus conséquentes

Appliqué sur les 13,6 millions de logements collectifs rapportés par l’Insee, le nombre de fuites en France serait à 13 millions par an, pour 20 millions de m3 d’eau perdue. Ce qui revient au volume de 7987 piscines olympiques, et à un coût de 95 millions d’euros en plus sur la facture globale nationale.

Source : ista





L’étude ista en profite pour dresser le profil des fuites détectées : une fuite d’eau dure huit jours en moyenne. Environ 80 % d’entre elles sont insidieuses, provoquées par un faible débit (goutte à goutte, filet d’eau dû à un robinet mal fermé). 10 % des fuites les plus conséquentes concentrent 90 % du volume total d’eau perdue, représentant 6,1 millions d’euros en plus sur la facture.

L’expert du comptage eau relève également des tendances chez les ménages. Par logement en habitat collectif - c’est-à-dire un foyer d’1,9 personne -, la consommation moyenne journalière est d’environ 244 litres. Cela équivaut à une baignoire et demie. Sans surprise, la consommation d’eau chaude est plus forte en hiver qu’en été (+50 % en moyenne).

Source : ista

En se penchant par territoire, ista constate que l’Île-de-France est la plus consommatrice (179 litres par jour d’eau froide), contre la région Pays de la Loire, classée comme la plus économe (115 litres par jour d’eau froide).

Source : ista

Des chiffres préoccupants, alors que le Plan Eau annoncé par le gouvernement fin mars 2023 tend à restaurer les réseaux des canalisation et limiter le gaspillage d'eau. Est-ce que l’instabilité politique, inquiétant le bâtiment, l’immobilier et plus précisément la rénovation énergétique, va aussi perturber cet autre vaste chantier ?

Une chose est sûre : « nous tirons notamment un enseignement intéressant en faveur de la technologie télérelève : lorsque les compteurs d’eau individuels sont associés à une technologie de télérelève, les résidents réalisent une économie complémentaire de 8 % sur leur consommation. Ce phénomène s’explique par un accès plus régulier à la quantité d’eau consommée, et des alertes en cas de surconsommation, ce qui encourage les résidents à modifier leur comportement », Laurent Sireix, président d’ista France.



Virginie Kroun

Photo de une : Adobe Stock