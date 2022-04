Jordaan Loft : HIMACS présente un spectaculaire loft, baigné de lumière

Les propriétaires souhaitaient transformer cette ancienne usine, située dans le quartier Jordaan, l'un des plus célèbres et des plus cosmopolites d'Amsterdam, en une maison aux espaces aérés et à l'ambiance chaleureuse, qui tirerait le meilleur parti de la lumière naturelle dont elle bénéficie grâce à l'orientation du bâtiment. Dans cette optique, le cabinet d'architectes Bureauwijker, en collaboration avec H.Meijer BV et Houtwerk BV, a transformé l'ancienne installation industrielle en un remarquable loft sophistiqué.

Après une étude de conception exhaustive et une recherche approfondie pour optimiser l'éclairage, ainsi qu'une sélection de matériaux de haute qualité comme HIMACS, le résultat final du projet est un loft de plain-pied, spacieux et lumineux, dont les différentes zones sont clairement délimitées, bien qu’interconnectées.

L'objectif de la rénovation était de créer une maison qui favorise le partage avec un vaste espace de vie. Pour ce faire, Bureauwijker a décidé de fusionner la salle à manger avec la cuisine, créant ainsi une zone fonctionnelle et plus accessible. L'entreprise a conservé certaines des caractéristiques d'origine du bâtiment, comme ses hauts plafonds et ses larges fenêtres cintrées, qui contribuent à la luminosité et à la sensation d'espace.

Pour contrebalancer les nuances de blanc et le style classique du décor, des lumières chaudes placées à des endroits stratégiques et un plancher en bois ajoutent une touche plus chaleureuse et plus intime à l'atmosphère de la cuisine/salle à manger, qui bénéficie également d'un choix de meubles sophistiqués d'inspiration rétro.

Dans la cuisine/salle à manger, comme clou du spectacle, un grand îlot, réalisé en HIMACS Alpine White immaculé, faisant office de pont entre les deux espaces, sert à la fois d’espace de cuisson, mais également permet de se réunir autour d’un verre. Construit autour d'une des colonnes d'origine de la maison, les propriétés du matériau, assemblage sans joints visibles, ont permis l'installation d'une seule pièce aux lignes pures et élégantes. Pour maximiser la capacité de stockage de l'îlot, des rangements supplémentaires ont été ajoutés, à la fois des tiroirs et des étagères ouvertes avec une finition bois.

L'îlot de cuisine, grâce à sa surface sans joints et non-poreuse, en HIMACS, est extrêmement facile à nettoyer et à entretenir, empêchant l'accumulation de saleté et la propagation potentielle de bactéries.

HIMACS Alpine White est également présent dans la salle de bains du loft, qui se caractérise par l'utilisation de matériaux inspirés de la nature. Le plan de travail et le lavabo sont tous deux en HIMACS. Une fois de plus, sa conformité aux normes les plus strictes en matière d'hygiène et de propreté, associée à sa finition esthétique exceptionnelle, fait d'HIMACS le matériau idéal pour une salle de bains.

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Projet : cuisine et salle de bains dans une résidence privée

Lieu : Jordaan, Amsterdam, Pays-Bas

Design : Jan Willem Wijker of Bureauwijker

Fabrication : Houtwerk BV and H.Meijer BV

Distributeur HIMACS : Baars & Bloemhoff

Éléments en HIMACS : îlot de cuisine et fournitures de salle de bains - HIMACS S028 Alpine White - www.himacs.eu

Photo crédits: © Ronald Smits