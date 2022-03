KNAUF CEILING SOLUTIONS, un acteur industriel qui investit et recrute sur le territoire français Communiqué | 08.03.22

Création de plus de 30 postes dans le Doubs (25) et l’Eure-et-Loir (28). Le recrutement est aujourd’hui un véritable enjeu dans le secteur du bâtiment : besoin de retrouver une nouvelle attractivité des métiers pour les nouvelles générations, valoriser le bien-être en usine avec des lignes de production robotisées, et des postes de plus en plus qualifiés et techniques… Le spécialiste des plafonds suspendus KNAUF CEILING SOLUTIONS (groupe familial KNAUF), né du rapprochement des marques ARMSTRONG CEILING SOLUTIONS et AMF, impulse une nouvelle dynamique depuis deux ans.