KP1 enrichit sa gamme éco-conçue IMPAKT avec un nouveau Prémur bas carbone IC 27

Une fois placé sur le chantier, le Prémur IMPAKT IC 27 est rempli de béton. Avec ce béton coulé à base de ciment CEM III à l’intérieur du prémur, le poids carbone total atteint 39 kg éq.CO 2 /m2, soit 24 % moins impactant qu’un voile béton traditionnel en CEM II.

Le poids carbone sera identique si ce voile béton est en CEM III mais les cadences resteront plus rapides. Pas de contraintes liées à la gestion des banches, à leur manipulation ou au stockage du matériel, et pas d’attente au niveau de la prise du béton ! Livrés prêts à poser sur chantier, les Prémurs IMPAKT IC 27 sont mis en œuvre rapidement. En une journée, une entreprise peut en poser plus de 200 m2.