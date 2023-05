prePATINA ECO ZINC : le zinc de construction le plus durable au monde

RHEINZINK a lancé en février dernier sa nouvelle gamme, prePATINA ECO ZINC, disponible en deux teintes : clair et ardoise. Cette innovation pourra se prêter à de multiples applications idéales pour l’habillement de vos façades, vos toitures, et vos évacuations d’eaux pluviales.

Cette nouvelle gamme 100 % recyclable utilise de vraies énergies renouvelables permettant à l’entreprise de réduire de 50 % ses émissions de CO 2 pour cette ligne de produits. Seuls 1.85 kg de CO 2 sont émis par kg de zinc lors du process complet de fabrication, ce qui équivaut aux émissions carbones d’une petite ville de 4500 habitants, un vrai geste en faveur de la décarbonation du bâtiment.

Dès la sortie de l’usine, le processus de prépatinage fera apparaitre une apparence gris-bleu ou gris-ardoise uniforme qui ne résulte ni d’un laquage, ni d’un revêtement, ni d’une phosphatation. Une patine viendra se former naturellement par la suite, rendant le matériau de plus en plus raffiné au fil du temps et sans entretien.

Pour en savoir plus exit_to_app