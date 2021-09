KP1 mise sur la formation des jeunes pousses : plus de 50 postes en alternance proposés pour la rentrée 2021/2022

Gaëtan GUILLAUME, Responsable Méthode Centrale à Béton et Dalle Alvéolée

« J’ai été embauché chez KP1, en tant que Technicien Laboratoire à la Direction Industrielle après y avoir effectué mon stage d’IUT, puis ma licence professionnelle en alternance, sur des projets associés aux dalles alvéolées et aux bétons, bas carbone notamment. Un an plus tard, j’ai eu l’opportunité de prendre en charge les activités du centre d’essais béton de Pujaut à l’occasion de sa réouverture, sous la responsabilité du référent béton qui m’a transmis avec passion ses connaissances sur le matériau. »

Emmanuel VERNAY, Responsable Technique Maintenance

« J’ai passé mon Bac professionnel puis mon BTS en Maintenance Industrielle en alternance chez KP1. J’ai été embauché dans la foulée en tant que Technicien de Maintenance et j’ai remplacé, 2 ans plus tard, le Responsable Maintenance de l’usine parti sur un autre site. Depuis 2014, de nouvelles opportunités m’ont permis d’intervenir auprès d’autres usines et de prendre en charge de grands projets d’investissements. ».