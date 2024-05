PRB RÉVOMUR M : la solution déco-conçue haute performance

Pleinement engagé dans le développement durable, PRB, avec l’instauration de son label PRB Planet, met en avant ses actions pour tenir ses engagements à l’horizon 2027 :

-30% d’émissions de GES / Co2,

-25 % de matières premières primaires en favorisant l’économie circulaire,

100% des produits hydrauliques reformulés bas carbone.

PRB RÉVOMUR M, est un revêtement de peinture épais conçu avec 35% de matières premières recyclées. Cet enduit s’applique en finition talochée, sur les murs extérieurs et intérieurs, en neuf ou rénovation. Prêt à l’emploi, d’une granulométrie moyenne, le PRB RÉVOMUR M dispose d’un grand confort d’application. Certifié EXCELL + et A+, le PRB RÉVOMUR M émet très peu de composés organiques volatils (COV), permettant d’avoir un air intérieur plus sain.

Les teintes lumineuses du PRB RÉVOMUR M assurent une finition éclatante. D’une conservation de 24 mois, cet RPE éco-conçu s’applique sur de nombreux supports : bétons banchés et ragréés (D.T.U. 23.1), panneaux préfabriqués, enduits traditionnels (D.T.U. 261) ou monocouches, supports plâtres.

En quelques mots :

ENDUIT ORGANIQUE STRUCTURÉ ÉCO-CONÇU.

NFT36-005 : Famille II - Classe 2b – A0 (D3)– G3 E5 S3 V2 W3 A0 C0.

Produit éco-conçu avec 35 % de matières premières recyclées

Confort d’application

Finition talochée

Teintes lumineuses

Le produit est disponible en seau de 25kg.

Plusieurs teintes sont disponibles (voir nuanciers PRB).

