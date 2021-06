Bienvenue à l’inauguration du Tarkett Ateljé. À travers son nouveau shrowroom de Stockholm, Tarkett montre comment l’économie circulaire passe de la parole aux actes, et comment le design et la durabilité peuvent interagir ensemble. Dans ce nouveau showroom, vous pourrez explorer la vaste matériauthèque de Tarkett et découvrir ce lieu de collaboration créative.

Tarkett Ateljé est également un espace de discussions et de débats sur le design, la durabilité et la société, illustrant la philosophie de Tarkett Human-Conscious Design™. L’espace, créé en collaboration avec Note Design Studio, a pour ligne directrice l’économie circulaire. Les matériaux utilisés proviennent des gammes de produits recyclables de Tarkett.



Tarkett vous invite à découvrir ce lieu au design scandinave, novateur et surprenant.



Date : 2 juin 2021

Horaire : 11h à 12h

Un lien vers la diffusion live vous sera transmis le 2 juin matin.



Contacts : Agence 14 Septembre

Alix Payelleville - alixpayelleville@14septembre.fr - 06 59 00 88 89

Stéphanie Morlat - stephaniemorlat@14septembre.fr - 06 11 35 39 01



Intervenants :

Dag Duberg, Responsable du développement durable pour les pays nordiques, Tarkett Johannes Karlström, Architecte d’intérieur et cofondateur, Note Design Studio

Kerstin Lagerlöf, Responsable marketing Suède et Norvège, Tarkett

Modératrice : Hanna Nova Beatrice, Fondatrice, The New Era Magazinz

