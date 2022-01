L’usine de fabrication européenne Johnson Controls-Hitachi reçoit pour la quatrième année consécutive le prix « Zero Waste to Landfill »

L’usine Johnson Controls-Hitachi située près de Barcelone a reçu pour la 4ème année consécutive le prix « Zero Waste to Landfill », un certificat d’excellence environnementale et un prix pour le dévouement et l’engagement des équipes pour l’environnement. L’usine a recyclé 100% de ses déchets depuis 2017, dans le cadre d’un engagement continu en faveur du développement durable.

En envoyant zéro déchet dans les décharges pour la quatrième année consécutive, l’usine illustre le dévouement et l’engagement de toute l’équipe pour un monde sûr, confortable et durable, sans dommage pour les personnes et l’environnement. Dédiée à la fabrication des produits pour la marque Hitachi Cooling & Heating afin de desservir le marché européen, l’usine produit la plupart des solutions vendues en Europe, y compris les gammes Petit Tertiaire, DRV, groupes d’eau glacée et pompes à chaleur air/eau. Elle dispose par ailleurs de plus de 750 m2 de showrooms et d’un centre de formation pour les clients, avec les produits en fonctionnement.

Antonio Cuenda, Responsable de l’Environnement, de la Santé et de la Sécurité à l’usine Johnson Controls-Hitachi, a déclaré : « Environ 95% de tous les déchets sont réutilisés ou recyclés tandis que 5% sont récupérés sous forme d’énergie. En tant qu’entreprise, nous sommes fiers de notre engagement continu à réduire notre impact sur l’environnement, à améliorer les communautés dans lesquelles nous opérons et à nous assurer de protéger notre monde pour les générations futures. »

Il existe jusqu’à 19 types de déchets classés par l’usine, qui dispose de 8 gestionnaires de déchets externes conformément aux réglementations locales. Chaque gestionnaire de déchets est spécialisé dans le traitement d’un type particulier de déchets.



Faisant partie de l’initiative mondiale de développement durable de Johnson Controls, le programme de certification « Zero Waste to Landfill » se concentre sur la collecte, le traitement et l’élimination des déchets de la manière la plus respectueuse possible de l’environnement. Ce programme aide les équipes locales à identifier systématiquement leurs flux de déchets et à évaluer les méthodologies de traitement et d’élimination les plus vertueuses.



Parmi les leaders mondiaux des bâtiments intelligents, Johnson Controls est un pionnier du développement durable depuis plus de 135 ans, avec plus de 25 sites dans le monde entier, atteignant cet objectif environnemental. Les sites de l’entreprise ont connu une augmentation de 100 % de la productivité énergétique depuis 2002 et une réduction de l’intensité des émissions de CO 2 de plus de 70 %.



Parmi les reconnaissances récentes, Johnson Controls a été nommée parmi les 45 entreprises à recevoir le sceau Terra Carta, reconnaissant les entreprises qui se sont engagées sérieusement en faveur d’un avenir beaucoup plus durable, et qui place la nature, les personnes et la planète au cœur de l’économie. Ce prix est à l’initiative du prince Charles.



En outre, la société a été nommée par Sustainalytics comme l’une des deux meilleures entreprises de son secteur pour la gestion solide des questions matérielles environnementales, sociales et de gouvernance. Johnson Controls est classée parmi les 100 entreprises les plus durables au monde par Corporate Knights.

Pour en savoir plus exit_to_app