HIMACS dans sa version Sapphire a été utilisé pour créer les blocs de présentation modulaires des showrooms de Muuto à Stockholm, Copenhague et Paris - parfaits pour exposer des articles de maison contemporains.

Ancré dans la tradition du design scandinave et caractérisé par une esthétique durable, une fonctionnalité et un savoir-faire, Muuto est un grand nom du marché européen du mobilier contemporain. Dans ses trois showrooms de Paris, Stockholm et Copenhague, Muuto présente le meilleur des designs créatifs et avant-gardistes. HIMACS a été choisi pour les blocs de présentation et la signalétique en raison de ses propriétés hygiéniques et modulables.



Après le flagship store de Stockholm et le showroom de Copenhague, le site de Paris présente la collection de Muuto, qui offre de nouvelles perspectives sur le design scandinave en matière de mobilier, d'éclairage et d'accessoires. L'espace de 235 m² offre une expérience commerciale moderne, avec HIMACS de LX Hausys, dans sa version Sapphire de la collection Lucent et l'iconique Alpine White pour les blocs d'exposition modulaires, ainsi que la signalétique intérieure et extérieure.

Grâce à sa polyvalence et ses caractéristiques particulières, HIMACS est le matériau idéal pour les projets commerciaux, les réaménagements et les rénovations. HIMACS est exceptionnellement durable, solide et résistant à l'usure, aux intempéries, au feu et aux rayons UV. De plus, sa surface non-poreuse rend le matériau totalement imperméable et facile à nettoyer, ce qui permet de l'utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur.



L'absence de joints visibles assure non seulement un aspect lisse et uniforme, mais empêche également la saleté, les bactéries et les virus de s'accumuler sur la surface. Cela fait d'HIMACS un matériau Solid Surface aux propriétés hygiéniques imbattables, garanties par des certifications conformes aux normes internationales LGA et NSF.

INFORMATIONS SUR LE PROJET :



Projet : showrooms Muuto de Paris, Stockholm et Copenhagen

Matériau : HIMACS Sapphire et Alpine White

Éléments en HIMACS : blocs de présentation et signalétique intérieure et extérieure

Crédits photos : © Muuto

