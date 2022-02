Un nouvel isolant biosourcé remarquable, éco-conçu et très performant

L’isolant alvéolaire HYBRIS est certifié ACERMI n°15/189/1047. Il permet de réaliser en une seule opération l'isolation thermique, phonique et l'étanchéité à l'air des toitures, murs et planchers. Il se présente en panneaux de 1150 x 2650 mm dans une large gamme d'épaisseurs (de 50 à 205 mm) pour une utilisation en murs maçonnés et en format de 1200 x 1145 mm pour une utilisation en rampants de toiture et murs ossature bois.