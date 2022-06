La nouveauté mondiale est disponible : notre balance connectée de fluide frigorigène ! Communiqué | 20.06.22

Grâce à elle, la charge des installations frigorifiques et des pompes à chaleur sera désormais d’une simplicité inédite. En effet, la balance et la vanne intelligente permettent une charge automatique en fonction de la valeur cible, grâce à une technologie brevetée. Elles fonctionnent en interaction avec nos manifolds électroniques et l’App testo Smart pour Smartphone et tablette.