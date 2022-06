Un programme dédié aux acteurs de la rénovation énergétique

Le programme OSCAR s’engage au plus près des acteurs de la rénovation énergétique. S’appuyant sur un vaste programme de formation et de partage d’informations, il a pour objectif de faciliter l’accès de la filière du bâtiment aux aides financières publiques (aides locales, aides de l’ANAH) et privées (CEE).

Le bâtiment constitue l’un des secteurs prioritaires dans la lutte contre le réchauffement climatique (source : Ministère de la Transition écologique). Les pouvoirs publics ont ainsi lancé, en 2018, le Plan de rénovation énergétique des bâtiments, renforcé par la loi Climat et Résilience du 24 août 2021.



Différents outils ont été mis en place pour encourager cette dynamique, notamment un vaste dispositif d’aides financières publiques (aides de l’ANAH) ou privées (CEE). Pour bénéficier de ces aides, les usagers doivent faire appel à des professionnels qualifiés, artisans et entreprises de rénovation. Mais nombre d’acteurs expriment leur difficulté à intégrer ces aides dans leur offre en raison de la complexité de leur gestion administrative, de problématiques liées aux avances de trésorerie ou par manque de temps.



Le programme OSCAR (Optimisation et Simplification des CEE pour les Artisans de la Rénovation), lancé en 2022, vise à faciliter la compréhension de ces aides financières par les professionnels de la rénovation énergétique, leur en faciliter l’accès, l’appropriation, l’intégration dans leur offre, et accélérer ainsi leur utilisation.

Il se déploie autour de 2 axes principaux :

La formation de 6 000 RAR - Référents Aide à la Rénovation, recrutés chez les distributeurs, fédérations, organisations professionnelles et au sein du réseau de conseillers France Rénov.

La transmission, par les RAR, des connaissances acquises aux artisans et entreprises de la rénovation, sur tout le territoire.

Pour répondre à ces objectifs, le programme OSCAR a conçu des solutions innovantes, concrètes, pratiques et opérationnelles pour les formateurs des RAR, pour les RAR ainsi que pour les artisans et entreprises de rénovation : supports et outils pédagogiques, formations (aides, démarches, montage des dossiers…), réseau d’entraide, accompagnement individualisé… avec le souci constant de favoriser le partage d’informations et bonnes pratiques, ainsi que la proximité.

Tous les outils développés dans le cadre du programme, ressources documentaires, foire aux questions…, sont sur un site Internet régulièrement enrichi.



Le programme OSCAR fédère l’ensemble des instances représentatives des filières bâtiment et énergie. Il est porté par l’ATEE, en coordination avec le ministère de la Transition écologique, l’ADEME, l’ANAH, et en partenariat avec la CAPEB, la FFB et les fédérations de distributeurs de matériel et matériaux du bâtiment (FDMC, FDME-FNAS).

