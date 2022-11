ROLLING : les portes métalliques coulissantes coupe-feu par Dierre France !

Disponibles en 1 vantail et 2 vantaux, elles ont l’avantage de pouvoir être proposées en petites et grandes dimensions, pour la fermeture de n’importe quel type de bâtiment.

Les portes ROLLING de Dierre France sont des fermetures de sécurité certifiées et résistantes au feu pendant 120 minutes. Elles répondent à l’obligation du Marquage CE (obligatoire depuis le 01/11/2019 sur ce type de produit) suivant les normes européennes EN 16034 et complémentaire EN 13241.



Ce modèle répond également à la norme NF S 61937 sur les Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S).



Équipées de rails droits et de contrepoids, les portes ROLLING répondent à différentes solutions de montage :

En applique sur linteaux

Sous dalle

Sur poutre tubulaire (hors PV)

Sous dalle avec tirants métalliques (hors PV)

Différents accessoires et options peuvent équiper les portes ROLLING de Dierre France, parmi lesquels des régulateurs de vitesse, portillons, motorisation, ventouses ainsi qu’un large choix de laquage RAL.



Vous retrouverez par exemple ce modèle de portes métalliques coulissantes dans le parking du Parc des Princes à Paris.



