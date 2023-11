Protégez-vous avant la prochaine inondation ou tempête !

Nos techniciens et partenaires maçons et plombiers ont proposé et réalisé des travaux. Pose d’un clapet anti-retour pour éviter les remontées par les réseaux d’eaux grises, des maçonneries préparatoires pour reprendre seuils et tableaux pour équiper les 4 entrées de barrières anti-inondation : protections anti-inondation pour porte d’entrée et pour portes-fenêtres.

Nos barrières étanches Acquastop Classic40 sont rapides, fiables et simples à installer.

La maison d’écluse est désormais prête à faire face au prochain risque d’inondation.

Notre gamme de protections anti-inondation est fiable, testée, approuvée, et nous mettons à votre service notre veille et expertise techniques pour vous proposer le meilleur des équipements de sécurité et de prévention anti-inondation.

Pour vous permettre où que sous soyez de vous protéger, nous sommes mobiles et nous développons un réseau de partenaires partout en France métropolitaine et à l’étranger pour proposer nos protections inondation pérennes, fiables, durables.

Notre métier d’études techniques et notre expérience de terrain et d’installation nous permettent de proposer des solutions pour tout type de configuration et de crue.

