SARLON TRAFIC | MODUL'UP : la nouvelle collection sols PVC 4 en 1

Forbo Flooring présente sa nouvelle collection de revêtements de sol PVC, un concept à la diversité sans précédent. Acoustique, compact, collé ou pose libre, tout est possible ! Cette collection, conçue par nos équipes de designers, se présente sous le signe de la diversité et de l'audace. Tous les décors et couleurs se connectent et interagissent pour faire de chaque espace une pièce unique.

Des sols à l’esthétique unique

Inspirée du clavier des couleurs profondes de Le Corbusier, de l’exubérance de Camille Walala ou encore du mouvement Memphis, Sarlon trafic | modul’up invite à la création. Ses 94 décors autorisent plus de 350 déclinaisons dans l’ensemble des quatre constructions de la gamme, à savoir Sarlon trafic 15 et 19 dB 33/43 et Modul’up trafic et compact 33/43.



Aux côtés de références intemporelles, comme les imitations bois, béton et textile saisissantes de réalisme, de nombreux nouveaux designs innovants octroient des sensations visuelles particulièrement originales.



Stardust présente ainsi la particularité d’une couche d’usure teintée dans la masse à effet pailleté très subtil, quand Splash explose de couleurs joviales propices aux ambiances les plus dynamiques.



Côté graphique, Doodle s’amuse d’un motif naïf esquissé à la main, tandis que l’emblématique Topography, reproduisant les fonds abstraits des cartes topographiques, se pare de teintes inédites lime chaud et gris acier.



Côté minéral, Graphito s’impose comme l’interprétation ludique d’un motif terrazzo alors que Stromboli s’anime d’un mouvement qui lui confère un effet de pierre naturelle presque vivante. Sans oublier l’incroyable Kubik qui s’érige presque en œuvre à part entière ! Résolument contemporain, ce décor met l’accent sur la géométrie, les lignes obliques, le dessin en perspective, les volumes et module les couleurs pour produire l’effet d’un espace en profondeur.

Une laque XtremPUR™ innovante et des performances techniques inédites

Forbo Flooring propose 4 constructions et 2 modes de pose pour ses revêtements de PVC hétérogène acoustique destinés aux zones à fort trafic.

En pose collée, Sarlon trafic 33/43 décline deux versions : celle 15 dB d’une part, bénéficiant d’une excellente résistance au poinçonnement (0,05 mm) et à l’abrasion ainsi que d’une roulabilité exemplaire, très appréciée dans les zones soumises à d’importantes sollicitations telles que les charges lourdes, tables et chaises. La version 19 dB d’autre part, dont l’efficacité acoustique certifiée lui vaut d’être l’alliée idéal des projets neufs où la réduction des bruits de pas et de chocs revêt un caractère essentiel. Novateur et expert en pose libre, Forbo Flooring inclut désormais dans la collection les revêtements autoplombants Modu’up trafic et Modu’up compact 33/43 : le premier s’impose comme la meilleure solution acoustique sans colle du marché, au faible poinçonnement (0,08 mm); le second s’avère spécialement adapté au recouvrement d’anciens supports dont les vinyles sur mousse (vsm) ou amiantés (dans le respect de la réglementation en vigueur).



Rappelons que le système Modul’up, inventé par Forbo Flooring et sous Avis Technique, se révèle deux fois plus rapide qu’un sol collé, avec une durée d’immobilisation des locaux réduite de 80 %.



Au rang des nouveautés, la laque XtremPUR™ se positionne comme LE traitement de surface dernière génération, doublement réticulé (laser et UV), affichant des performances optimales, bien supérieures aux laques traditionnelles PUR.

Développé pour résister aux rayures et marques de chaussures, aux traces de marqueurs permanents et aux agents tachants notamment utilisés dans le secteur de la Santé (comme la Bétadine, l’Eosine ou encore le Permanganate de potassium), XtremPUR™ garantit durabilité et longévité aux sols. Grâce à cette laque innovante, les interventions de nettoyage et de maintenance sont, par ailleurs, optimisées. Enfin, esthétiquement, sa finition mate et naturelle améliore le rendu pour une authenticité parfaite.

