Lacobel T et Matelac T : des verres laqués hautement résistants

Supportant des températures pouvant aller jusqu’à 200° C, le verre laqué et trempé Lacobel T et Matelac T est un verre peint, brillant ou mat, servant à la décoration des meubles, des plans de travail, des tables et des murs.

Conçue de manière ergonomique pour répondre à vos besoins pratiques, esthétiques comme environnementaux, la gamme de verres laqués trempés est disponible dans une sélection de 10 coloris design et intemporels :

les blancs : Crisp White, Cool White, Misty White, Oyster White.

les noirs et gris : Deep Black, Zen Grey, Anthracite Grey.

les colorés : Moka, Light Blue, Petrol Green.

Chaque couleur est déclinable dans sa version mate (Matelac T) comme brillante (Lacobel T).

Certifiés Cradle to Cradle au niveau silver et A+ en matière de COV selon la législation française, ces verres sont robustes, sûrs et respectueux de l’environnement.



Les Lacobel T et Matelac T siéent parfaitement pour une installation dans les zones fréquemment exposées à la vie courante (dessus de table, plans de travail..), les zones exposées à une forte chaleur (crédences de cuisine, fonds de hotte, cheminées..), ou aux aménagements confrontés aux intempéries et à l’humidité (mobiliers de jardin, revêtements muraux en extérieur, salles de bain..).

Rénovation de tables avec du verre laqué

Hautement résistant aux impacts, optez pour un rendu flamboyant !

Adaptés à votre usage quotidien, les Lacobel T et Matelac T se prêtent parfaitement à la rénovation de vos tables et comptoirs.



En remplacement de vos surfaces de travail abimées et ternies par le temps et les chocs récurrents, habillez votre mobilier d’un nouveau revêtement résistant à l’épreuve du temps. Le verre ne vieillit pas et se recycle parfaitement !

Lisses et non poreux, nos verres s’installent aisément sur tout type de surfaces, à l’aide de nos produits FIX-IN pour vous offrir une pose facile et impeccable.



Pour retrouver tous les produits de la gamme Lacobel T et Matelac T, accédez dès maintenant au site internet Glastetik pour être mis en relation avec nos partenaires miroitiers.

