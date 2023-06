ALKERN : Prêt pour la révolution Bas Carbone !

Alkern, entre actualités et bilan des activités

Pour 2022, le groupe Alkern affiche un chiffre d’affaires de 256 millions d’euros très majoritairement (90%) réalisé dans l’Hexagone.



Concernant la ventilation des activités 2022 France, elle reflète l’impact du contexte mondial en période post-covid et notamment le gel des projets de particuliers à partir de la mi-2022, par peur du contexte inflationniste.



Ainsi, si l’activité bâtiment progresse en volume de +3 % (vs 2021 avec 45% du CA), Xavier Janin précise : « Les projets liés à la construction de bâtiments profitent toujours pour Alkern de l’effet post-covid, dans une période de coûts d’énergie impactant les solutions concurrentes. »



L’activité liée au TP et à l’aménagement des villes affiche, elle, un léger recul (-2%) suite à l’impact du Covid, puis au gel de certains projets dans le contexte de hausse des coûts énergétiques.



De même, les projets d’aménagement extérieur diminuent eux plus fortement (-13%), car cette activité est justement en phase de digestion Covid ; une période où le marché avait connu une large croissance avec des particuliers qui investissaient assez massivement dans leur confort et leur habitat.

Malgré un contexte qui se tend (marché de la maison individuelle en baisse, inflation forte et taux d’intérêts importants impactant toute la profession, capacité d’achat limitée des clients finaux, économie à faible croissance voire en récession, projets de promoteurs gelés...), Alkern croit en l’avenir et le prépare, tant au niveau industriel qu’innovation produit.

Alkern Seine-Eure, une nouvelle unité de production pour la construction bio-sourcée et bas carbone

Sur le plan industriel, le projet Alkern Seine-Eure s’est concrétisé le 17 novembre 2022, avec l’officialisation d’une nouvelle unité de production bas carbone basée sur la filière biosourcée et, plus précisément, le miscanthus.



Rappelons que le montant de l’investissement est de plus de 8 millions d’euros (dont 2 financés par l’État et la région via le PIA3 régionalisé filière ) pour la création de cette nouvelle usine dédiée à la production de solutions de ciments bas carbone (blocs de béton miscanthus notamment ). Un site qui sera opérationnel à partir de mi-2024 et qui permettra d’utiliser les futures générations de ciments décarbonés, apportant une pluralité de solutions constructives ( murs porteurs ou non) pour tous types de bâtiments et répondant aux futurs jalons de la RE2020.

Précisons qu’Alkern aide au démarrage d’une filière miscanthus avec les agriculteurs normands qui s’imposera aussi comme socle pour d’autres industries ( plasturgie, automobile... ). Ces investissements se traduisent non seulement par la création de 22 emplois directs - dont 7 nouveaux - (et près de 4800 indirects correspondant à la construction de près de 3000 maisons par an), mais aussi par l’important gain de CO 2 .



En effet, grâce à la réduction d’au moins 40% du bilan carbone des blocs fabriqués dans cette nouvelle unité, l’économie annuelle escomptée est de l’ordre de 2000 à 3000 tonnes de CO 2 . Un large bénéfice qui se complète par la diminution de 90% de la consommation en eau sur les chantiers et une mise en œuvre plus rapide.

