Le chêne et HIMACS en parfaite symbiose pour cette cuisine

À la fois design et fonctionnelle, la cuisine joue avec les matières, avec l’îlot de près de 4 m de long, avec plan de travail et façades entièrement réalisés en HIMACS Alpine White, et son étagère intégrée en chêne naturel, qui contrastent avec les éléments en chêne fumé en arrière-plan.



HIMACS se travaillant comme le bois, tout en ayant la robustesse de la pierre, les deux matières s’épousent parfaitement, tant fonctionnellement qu’esthétiquement, et la non-porosité d’HIMACS et son assemblage sans joints apparents, assurent une durabilité et hygiène à toute épreuve.