Les solutions TEC7 sont conçues par des pros pour les pros

PRÉPARATION ET FINITION est le produit parfait pour nettoyer, dégraisser, et lisser les colles et joints.

Compatible avec tous les types d'adhésifs ou de mastics PRÉPARATION ET FINITION élimine aussi bien les poussières fines que les graisses et les traces de doigts.



La finition à l’aide de PRÉPARATION ET FINITION assure un joint parfaitement lisse, accélère le durcissement des polymères et réduit le risque de développement de moisissures sur les joints sanitaires.