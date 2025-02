RENOLIT ALKORPLAN transforme le secteur pharmaceutique en France avec ses produits

Un projet de rénovation et d’innovation des entrepôts du CERP Rhin Rhône Méditerranée pour gagner en efficacité

CERP Rhin Rhône Méditerranée est une entreprise historique du bassin belfortain, présente depuis plus de 100 ans dans l'est de la France, toujours au service du monde pharmaceutique.

Aujourd’hui, son activité de répartition pharmaceutique garde la même approche territoriale: CERP possède 56 établissements de répartition, installés stratégiquement au cœur du territoire français, permettant ainsi d’assurer un service réactif et efficace aux pharmaciens.

Défis et solutions innovantes

Le projet de rénovation de toiture comprenait cinq entrepôts, chacun avec des caractéristiques et des défis, les membranes obsolètes devaient être remplacées et certains entrepôts nécessitent l’installation de systèmes photovoltaïques.

L'architecte Pierre Brugnoni du cabinet HBI & HÊTRE architecture a conçu la rénovation de l'entrepôt de Colmar en préconisant une transition vers les solutions avancées de toiture fraîche RENOLIT ALKORPLAN pour couvrir une surface de 2800 m².

Amélioration des performances thermiques

L’objectif principal était de renforcer la performance thermique de ces entrepôts, facteur crucial au maintien des températures contrôlées, essentielles au stockage de produits pharmaceutiques.

La membrane Bright de RENOLIT ALKORPLAN, avec l'indice de réflectance solaire (SRI) le plus élevé de 115, a été installée dans l'entrepôt de Colmar, le premier des cinq à être rénové. Cette membrane réduit considérablement les besoins de refroidissement, améliorant ainsi l’efficacité photovoltaïque tout en maintenant une isolation optimale.

Améliorer les normes grâce à des initiatives de développement durable et de formation

Au-delà de la fourniture de matériaux de haute performance, les produits de toiture RENOLIT ALKORPLAN s'engagent à accompagner ses partenaires avec des programmes de formation complets.

Face au défi de l'entreprise d'installation disposant d'un personnel limité, nous avons contribué à fournir une formation spécialisée aux collaborateurs de l’étancheur local enchargé de réaliser les travaux.

Notre objectif principal était de transmettre des compétences pratiques et des connaissances sur les caractéristiques techniques de la membrane. Nous couvrons tout, de la compréhension des spécifications des étiquettes de membrane à la maîtrise des techniques de soudage avancées.

Cette formation a fourni au personnel supplémentaire des compétences essentielles, garantissant que le projet a été exécuté efficacement et selon les normes les plus élevées.

Implication de RENOLIT dans le projet CERP

Non seulement il a amélioré l'efficacité énergétique de ses installations, mais il a également souligné le fort engagement du projet en matière de gestion environnementale et de durabilité, puisque pour chaque 100 m2 de RENOLIT ALKORPLAN Bright vendu, un arbre a été planté, ce qui contribue de manière significative à la réduction du carbone. Dans le cadre de ce projet, la campagne a permis d’absorber jusqu’à 9 636 kg de CO 2 .

Cette initiative met en évidence comment des matériaux de qualité supérieure et une formation stratégique peuvent améliorer à la fois les performances et la responsabilité environnementale, établissant ainsi une nouvelle norme pour les projets futurs.

Pour en savoir plus exit_to_app