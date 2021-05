‘‘D’une entreprise de fabrication familiale Alsacienne à un réseau de distribution national spécialisé dans l’habillage du bâtiment et l’évacuation des fumées.’’

Depuis son rachat en 2016 par Chequers Capital, le Groupe HILD n’a cessé de s’agrandir en réalisant des acquisitions d’entreprises complémentaires à ses activités principales que sont la fabrication et la distribution de produits métalliques destinés à l’habillage du bâtiment et à l’évacuation des fumées, mais aussi en développant la création de nombreux points de vente (Bayonne, Albertville, Beauvais...). Le rachat de SMT en 2018 a permis au Groupe de prendre une dimension nationale.



Ces 3 dernières années ont été dédiées à l’intégration et l’harmonisation des pratiques logistiques, commerciales et administratives des différentes entités. Un nouvel ERP a également été implémenté afin de sceller cette harmonisation et gagner en compétitivité.



La touche finale de cette harmonisation est l’unification du groupe sous un nouveau nom et un nouveau logo : ALTEMA.

Anagramme de métal au préfixe ALT-, altitude, traduisant l’ambition du Groupe, ponctué d’un A en final pour les Ateliers de sur-mesure qui les caractérisent tant.



Ce nouveau nom/logo va permettre :

À l’ensemble des équipes de s’identifier à un projet commun.

D’élargir la portée de la communication du Groupe au niveau national.

Plus d’échanges entre chaque entités.

Aux clients d’identifier facilement les agences proches de chez eux.

De développer des services numériques.

Le groupe ALTEMA ce sont aujourd’hui 580 collaborateurs, 190 Millions d’euros de Chiffre d’Affaires, 3 sites de production et 40 agences de distribution au niveau national.

Stratégie de croissance

La stratégie à court et moyen termes est de favoriser la croissance organique et de développer le CA et la rentabilité en misant sur quelques axes simples et sur les gammes produits les plus rémunératrices par :

Le développement de l’univers Cheminée dans les agences qui n’en faisaient pas ou peu (ex SMT et quelques agences Brelat).

Le développement du pliage (création d’un atelier à Bayonne) et montée en puissance des ateliers récemment créés (Chalon, Bondoufle, Rennes).

Le travail sur les espaces Libres Services en agence (plan de déploiement du nouveau concept sur 3 ans) afin là aussi de développer des gammes à taux de marge intéressants.

Le gain de parts de marché Habillage du Bâtiment par le renforcement de notre offre propre HILDEM avec des produits multi métal (zinc, aluminium, acier laqué).