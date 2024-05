Lumière sur le collège Truffaut à l’Isle d’Abeau : une réponse sur-mesure aux problématiques de luminosité et d’acoustique

Le collège François-Truffaut à L’Isle-d’Abeau accueille 500 élèves. Sa restructuration comporte deux phases : la première, livrée en février 2024, a consisté à édifier un nouveau collège en lieu et place de l’ancienne cour de récréation ; la seconde verra la destruction de l’ancien collège et son remplacement par un gymnase d’ici 2025. Le nouveau collège François Truffaut est un ouvrage d’une surface de 6781 m2 intégrant des matériaux biosourcés afin de réduire son empreinte carbone tout en maximisant les performances énergétiques.

L’accompagnement Siniat Design® pour créer un réfectoire lumineux

L’entreprise Laye Plâtrerie, une entreprise iséroise d’une centaine de salariés, travaille avec Siniat Design® depuis de nombreuses années. C’est d’ailleurs l’une des premières entreprises à avoir collaboré avec la marque pour réaliser notamment des plafonds voutés et des ellipses.

Fin août 2023, son dirigeant, Nicolas Laye, contacte Siniat Design® : il souhaite être accompagné sur un appel d’offres pour le collège François-Truffaut à L’Isle-d’Abeau. En effet, l’architecte désire créer un réfectoire lumineux au rez-de-chaussée d’un bâtiment de deux étages en réalisant 4 puits de lumière grâce à des tubes équipés de miroirs réfléchissants et d’une forme de plafond qui accentue la diffusion de la lumière.

Les délais sont très courts car les travaux doivent être effectués avant la fin de l’année 2023. Une mission à la portée de Siniat Design® grâce à la réactivité de son bureau d’études pour étudier des projets et à la livraison de modules prêts à poser qui représentent :

gain de temps,

zéro déchet,

économies sur le chantier.

Le bureau d’études Siniat Design® propose de réaliser un cône cintré et incliné, avec une ellipse d’un côté, pour optimiser la diffusion de la lumière. Il réalise un plan 3D et établit le devis le 1er septembre 2023. Laye Plâtrerie passe commande dans la foulée. Chaque cône est livré sur chantier en deux parties, soit 8 pièces au total pour les 4 cônes, 8 semaines plus tard. Chacun des cônes est posé en une demi-journée par deux personnes. Le 15 décembre, la pose est terminée.

La réalisation des 4 cônes cintrés et inclinés a constitué un véritable défi : en effet, c’est la première fois que les équipes Siniat ont effectué un cintrage aussi serré de la plaque de plâtre sur le haut du cône. Chaque cône a été fabriqué avec un support en ossature bois et mesure 75 cm de hauteur, 40 cm de diamètre en partie haute du cône reliée au puit de lumière et 2 m de diamètre en partie basse.

Phases de réalisation

