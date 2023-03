Le luxe jusque dans les moindres détails HIMACS change de braquet pour le bike shop café L27

Lorsque le cabinet P6PA+Architects a été engagé pour concevoir l'intérieur d'un magasin de vélos de luxe, les architectes ont imaginé un espace à l'apparence cool et minimaliste. Leur plan a tiré le meilleur parti de la structure du couloir d'origine, en l'imprégnant d'une esthétique luxueuse. Cela correspondait parfaitement aux valeurs de la société tchèque L27, dont les vélos ont eu l'honneur d'être utilisés lors de grands tours, notamment le Giro d'Italie et le Tour de France, aux côtés d'autres marques renommées telles que Colnago, Pinarello et De Rosa.



Le cabinet d'architectes a coordonné toutes les couleurs autour du blanc – la raison pour laquelle Alpine White a été choisi dans la collection HIMACS - et de l'or. Cette combinaison de couleurs projette non seulement l'essence luxueuse et haut de gamme de l'espace, mais elle contraste également avec les couleurs sombres des vélos suspendus aux murs, le long du couloir.



Les clients pénètrent dans la salle d'exposition à travers un mur de verre sur lequel est apposé le logo L27 en HIMACS. Une fois à l'intérieur, ils se retrouvent sur un sol en peinture époxy blanche, entouré de murs habillés de la même teinte. Pour ajouter une touche de couleur et un clin d'œil à l’univers cycliste, de nombreux tubes dorés en laiton, rappelant la bande de roulement d'un pneu de vélo, semblent jaillir du plafond.

Les visiteurs sont ensuite conduits à travers un autre mur de verre dans la partie principale de la boutique, dédiée à la réception des clients, où ils sont accueillis par un comptoir polyvalent en HIMACS, également conçu pour s'accorder avec le minimalisme du reste de la boutique. Derrière cette zone, où se trouvait l'ancienne cour intérieure du bâtiment, se tient une petite cuisine ouverte avec de grandes baies vitrées et des éléments surmontés d'un plan de travail en HIMACS, toujours en Alpine White.



Avec ce projet, HIMACS a montré non seulement ses qualités visuelles exceptionnelles, mais aussi les possibilités offertes par ses caractéristiques haut de gamme lorsqu'il s'agit de concevoir différents espaces au sein d’un même lieu. Pour ce magasin de vélos, les architectes ont décidé d'utiliser le Solid Surface pour créer un comptoir pour une touche impactante à l'espace accueil. Cela nécessitait un matériau durable, capable de rester impeccable même en cas de forte fréquentation... un matériau comme HIMACS.



En outre, l'utilisation de ce matériau dans la cuisine démontre ses excellentes propriétés hygiéniques, puisque la surface non-poreuse de HIMACS empêche la propagation des bactéries et est facile et rapide à nettoyer et à entretenir.

Crédits Photos : Robert Žákovič