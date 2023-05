Le Mémento Siniat fête ses 40 ans !

En 2023, le Mémento fête ses 40 ans !

Il y a 40 ans, Siniat était le 1er fabricant de plaques de plâtre à réunir dans un seul et même document l’ensemble de ses systèmes plafonds, cloisons, doublages…

Au fil de ces quatre décennies, les évolutions ont été nombreuses pour tous les métiers de la construction et le Mémento, constamment enrichi et actualisé, a su accompagner et aider chaque professionnel en lui fournissant les informations les plus pertinentes, les performances les plus à jour et les innovations majeures issues de l’expertise Siniat.

Toujours copié, mais jamais égalé, le Mémento est ainsi devenu, pour les professionnels du bâtiment, le document de référence pour concevoir, prescrire et mettre en œuvre les ouvrages plaques de plâtre les plus adaptés aux défis techniques, réglementaires et économiques de la construction.

Une édition 2023 enrichie

Fidèle à cette démarche, la nouvelle édition 2023-2024 présente de nombreuses nouveautés, et notamment :

la prise en compte de la récente version du NF DTU 25.41 pour réaliser des ouvrages de qualité dans les règles de l’art.

"Le guide de choix" pour la construction bois présentant les plaques extérieures Weather DefenceTM, Defentex ® , Aquaboard ® et leurs applications détaillées.

, Aquaboard et leurs applications détaillées. de nouvelles pages d’informations consacrées à l’impact carbone des systèmes Siniat, avec des valeurs basées sur l’analyse du cycle de vie des produits.

de nouveaux tableaux de sélection, notamment pour les plafonds avec prise en compte du poids de l’isolant.

La «bible» des pros du plâtre

Avec ses 508 pages, le Mémento 2023-2024 est la « bible » des professionnels de la plaque de plâtre. Il est également disponible en version digitale, avec une mise à jour en temps réel.

Subdivisé en 3 parties, il propose toujours :

un Guide de choix et de prescription par catégorie de bâtiments

une partie Systèmes et Produits présentant l’ensemble des solutions SINIAT

une rubrique dédiée à la Réglementation technique avec toutes les bases indispensables pour aborder la complexité des diverses exigences (incendie, environnement, qualité de l’air intérieur, acoustique, humidité…).

Pour en savoir plus exit_to_app