TOUPRET présente FIBACRYL® G, un nouvel enduit façade à l'aspect granité

La formule de FIBACRYL® G est riche en résines et en fibres offrant ainsi une meilleure cohésion et une grande souplesse après séchage pour assurer une bonne tenue dans le temps. Contrairement à certains mastics, sa formulation est également sans remontée de plastifiant. Ce nouvel enduit peut être appliqué manuellement sur des supports neufs ou rénovés, bruts ou peints : enduit gratté monocouche, ancien fond peint, ciment, enduit de ciment, mortier, béton, béton cellulaire, parpaing, brique et pierre. Il convient pour des trous jusque 1cm de profondeur et offre un retrait limité. Cet enduit en pâte prêt à l’emploi est proposé en seau de 4 kg et en cartouche de 310 ml.

Pour traiter les fissures, les ouvrir à l'aide d'un grattoir, bien les dépoussiérer.

Appliquer l'enduit FIBACRYL® G à l’aide d’un pistolet à cartouche.

Après le lissage au couteau à enduire, il est conseillé de finaliser la réparation en tamponnant légèrement avec une éponge humide.

Pour de plus grands volumes à combler, privilégier le seau de 4 kg et l’application au couteau à enduire, à la lisseuse ou la taloche. L’application d'une seconde couche d'enduit ou d'une finition peinture peut se faire après séchage complet, soit un délai d'environ 24 ou 48h selon l’épaisseur de l’enduit. FIBACRYL® G peut être recouvert par tous types de peintures : organique, minérale en film mince, revêtement plastique épais (RPE) et revêtement d’imperméabilité. En termes de consommation, 1.7kg d'enduit comble un volume de 1L.

« Le nouvel enduit FIBACRYL® G répond à la problématique des réparations sur façade qui sont légèrement texturées en reproduisant le grain pour permettre de rénover durablement. » Florence SORRENTINO, Directrice Groupe Produits et Innovation TOUPRET

