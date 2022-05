Le parement mural Alverstone, pour relooker vos murs intérieurs et extérieurs

Le parement mural est LA tendance en décoration intérieure et extérieure, il permet d’apporter un nouveau style à votre maison sans avoir recours à de lourds travaux. De l’ambiance chaleureuse à l’ambiance contemporaine, il convient à tous les univers de style ainsi qu’à toutes les pièces de votre maison.

Le contraste, une tendance en décoration intérieure

Les parements ont la capacité de donner en un claquement de doigt un caractère indéniable à l’habitation. Pour sublimer la décoration et l’aménagement d’une pièce, ils se posent sur un mur pour mettre en valeur le mobilier de celle-ci ainsi que les volumes de la pièce. Les parements ont leur place dans toutes les pièces de la maison, dans une salle de bain pour une ambiance déco naturelle et zen ou bien dans le salon pour une ambiance moderne et chaleureuse à la fois.

Pour mettre en valeur de manière élégante votre décoration et vos meubles, optez pour un contraste de couleurs : un mur de parement de couleur sombre mettra parfaitement en lumière vos meubles de teintes claires par exemple.

À l’origine, le parement était beaucoup utilisé pour habiller le mur principal du salon ou encore la cheminée, toutefois il permet aujourd’hui de créer de nombreuses combinaisons de décoration intérieure. Pour habiller un bar, marquer l’entrée de la maison, dans une chambre en tête de lit… Il assure à toutes les pièces un caractère et un charme incomparable.

Le parement Alverstone s’adapte à de nombreux styles, scandinave, loft, vintage, contemporain…le contraste va modifier la perception de vos espaces en les magnifiant.



Puisque le contraste est le mot d’ordre de cette tendance, le mariage entre des parements muraux en pierre reconstituée et d’autres matériaux comme le verre ou le bois assurent un résultat d’une élégance et une originalité sans failles.

Un parement alliant esthétisme et facilité de pose

Optez pour les parements muraux, c’est choisir, au-delà de leur esthétisme, une protection durable de votre construction et vos espaces intérieurs. Ils sont résistants face au gel et à la chaleur, sans avoir recours à un entretien particulier. Le parement Alverstone, au travers de son design naturel, moderne et chaleureux offre une facilité d’installation non négligeable.

Il se pose aisément en surface plate comme en angle sans avoir recours à des coupes grâce à sa technologie d’emboîtement. Sa forme particulière en Z assure également une finition parfaite sans joints apparents.

Une palette de couleurs pour tous les styles

Ce parement se décline en 4 teintes s’inscrivant parfaitement dans les tendances du moment. Un beige nuancé doux et plein de caractère à la fois, un gris anthracite reflétant parfaitement la tendance contemporaine, un gris nuancé alliant modernité et charme, et enfin un marron chaleureux et naturel.

