Mini-série : À la rencontre des utilisateurs de la station LN-150 de Topcon

La LN-150 de Topcon est un système abordable, facile d’utilisation et multifonctionnel qui est adopté par de plus en plus de chefs de chantiers, maçons, artisans… Avec la mini-série « Les cas pratiques de la N-150 » découvrez 3 applications concrètes présentées par des utilisateurs séduits.

Topcon Positioning France est allé à la rencontre de plusieurs utilisateurs de la LN-150, la station simple et précise pour l'implantation et le relevé 3D. En découle une mini-série de 3 épisodes où l’on découvre des cas pratiques et des utilisateurs satisfaits.

Mini-série [Les cas pratiques de la LN-150]

S1-E1 : LN-150 | Implantation d'un bâtiment avec Michel Hirigoyen, Maisons Hirigoyen.

Michel Hirigoyen gère l’entreprise familiale Maisons Hirigoyen. Une entreprise de maçonnerie qui s’est développée dans les années 90 dans la construction de maisons individuelles. Michel et son frère, chacun spécialisé dans la charpente et la maçonnerie, réalisent une vingtaine de maisons par an au Pays basque. Michel a adopté la LN-150 et nous présente un cas pratique d’implantation de bâtiment tout en nous exposant les avantages du système : « On peut travailler seul, c’est ludique, on retrouve le plan sur la tablette, on sait toujours où on est, et c’est très précis. »



S1.E2 : LN-150 | Vérification d'implantation de bordures avec Olivier Roux, Spie Batignolles.

Olivier Roux est chef de chantier chez Spie Batignolles. Nous le rencontrons sur un chantier à proximité de Marseille sur lequel il est amené à poser du réseau et à traiter toute la partie bordure et voirie. Sur ce cas pratique de la LN-150, Olivier nous présente la vérification d’implantation de bordures et nous explique les raisons de son choix d’acquisition de la LN-150. « Le principal atout de la LN-150 c’est de pouvoir implanter à n’importe quel moment sans forcément attendre la venue du géomètre, le but est d’être autonome et indépendant tout au long du chantier. »



S1.E3 : LN-150 | Contrôle de couche de forme avec Nicolas Greiller, Eiffage Route.

Nicolas Greiller est géomètre-topographe pour la société Eiffage Route – Établissement Eure-et-Loir qui réalise tout ce qui est travaux de VRD, plateformage et chantier routier. Le choix de la LN-150 a été fait pour que les chefs de chantiers soient plus autonomes sur les travaux de récolement de réseaux secs et de contrôle de couche en guidage machine. Dans ce cas pratique Nicolas contrôle un traitement de sol pour savoir si une réfection est nécessaire avant la mise en place des enrobés. « Sur la partie contrôle de couche, j’ai relevé ma surface en même pas 5 minutes, seul, alors qu’en méthode traditionnelle j’aurai du prendre 2 compagnons avec moi, une ficelle, un mètre, et faire un contrôle que je n’aurai pas pu tracer au bureau. Alors que là on peut avoir un enregistrement des points avec une traçabilité de réception de la couche de forme. »



La LN-150 est idéale pour tous types d'implantations (infrastructures, fondations et semelles, ouvrages, réseaux urbains) et de levés topographiques (cartographie, récolement de réseaux, création et complément de plans, etc.).



Adoptée par de plus en plus de professionnels de la construction, la LN-150 saura vous séduire vous aussi. N’hésitez pas à demander plus d’informations ou même une démonstration gratuite.