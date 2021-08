Le renouveau des stations d'épuration et des ouvrages en béton en situations complexes : MASTERSEAL® 7000 CR, résistances chimiques et à la fissuration, un couple inédit

Les ouvrages de stations d’épuration d’eaux usées ou pluviales sont soumis à de multiples et profondes agressions : les attaques chimiques liées à la nature même des effluents, l’abrasion de leur revêtement conséquence des flux d’eau, de leur composition et des chocs des solides en suspension.

À ce jour il était impossible d’allier une protection conjointe efficiente à ces différentes typologies d’agression.



PCI, spécialiste de la protection et de l’étanchéité, réunissant ses connaissances des matériaux béton et résine, vient de mettre au point un système unique couplant pour la première fois hautes résistances chimiques et hautes résistances à la fissuration sans trame de renfort : le MasterSeal 7000 CR, dédié aux ouvrages béton en situations extrêmes, et tout particulièrement aux stations d’épuration.



Basé sur une technologie chimique exclusive Xolutec, ce système a fait l’objet de très nombreux tests, dont certains en conditions réelles sur le long terme (Institut Fraunhofer et station d’épuration de Shangaï).



Il répond ainsi aux exigences du tout nouveau fascicule 74 réglementant le domaine.



Tolérant à l’humidité, le MasterSeal 7000 CR par ses résistances permet aussi de s’affranchir de la phase longue et couteuse d’une pose d’une trame de renfort.



MasterSeal 7000 CR a été conçu pour faciliter la mise en œuvre de la protection des ouvrages grâce à une simplicité d’application remarquable prenant ainsi en compte les contraintes des entreprises applicatrices ou des donneurs d’ordre.

Les stations d'épuration et ouvrages en rétention : des pathologies graves pour des conditions extrêmes

Qu’il s’agisse d’eaux pluviales ou d’eaux usées, les STEP font face à des agressions de natures diverses mais encore aux conséquences majeures pour la durabilité de l’ouvrage, la qualité des eaux traitées et l’économie du process.



Le manque de protection, le rétrécissement du béton, avec fuites et fissuration à la clef, l’usure exercée par les flux d’eaux charriées dans les ouvrages, la présence de solides abrasifs, les attaques chimiques inhérentes à la nature même des effluents, l’H2S en permanence causent des dommages inévitables à moins de s’en prémunir grâce à l’innovation.

À conditions extrêmes, résistances extrêmes et couplé pertinent, inédit et flexible : MASTERSEAL 7000 CR

La nature de ces agressions impacte de manière différenciée voire opposée les ouvrages. Difficile aux solutions actuelles de répondre concomitamment à celles-ci.



PCI a ainsi mis au point un nouveau système de protection des ouvrages en béton en situation difficile couplant (pour la première fois) les résistances indispensables (chimiques et fissuration sans armature de renfort) pour une protection efficace.



Issue d’une technologie d’un nouveau type brevetée Xolutec, le MasterSeal 7000 CR modifiera de façon conséquente la protection des STEP, prolongeant leur durée de vie et la réussite de leur mission.



Celle-ci combine différentes approches chimiques lors du mélange de ses composants, un réseau interpénétré réticulé se formant. Il pourra de plus être modulé en fonction de la performance souhaitée pour l’ouvrage et sa destination.