Avec une croissance de 30 % depuis 2019, le marché des piscines ne cesse d'évoluer. Désormais, les professionnels mettent l'accent sur des équipements plus économes, tout en accompagnant les propriétaires vers des espaces bien-être adaptés à leurs envies.

Avec plus de 3,5 millions de piscines installées chez les particuliers, la France est le premier marché en Europe et le troisième du monde, derrière les États-Unis et le Brésil. C'est ce qu'affirme la Fédération des Professionnels de la Piscine et du Spa (FPP) dans son dernier bilan.

Le pays compte notamment près de 1,7 million de piscines enterrées. En 2024, environ 94 000 nouveaux bassins devraient être installés, marquant une légère baisse par rapport aux 123 000 de 2023.

Malgré un ralentissement post-Covid, la dynamique reste soutenue, portée par une augmentation de 25 % du chiffre d'affaires des produits liés à la piscine sur les neuf premiers mois de 2024 par rapport à 2019.

Économies d'énergie et « pool staging »

Les piscines ont vocation à ne plus être de simples espaces de détente : elles évoluent pour devenir des lieux de bien-être modulables et durables.

Les opérations de « pool staging » sont de plus en plus populaires, touchant déjà 30 % des piscines enterrées. Cette tendance consiste à améliorer les performances des équipements, relooker les espaces ou restructurer les bassins pour mieux s'adapter aux attentes des propriétaires.

Les innovations récentes, comme les systèmes de filtration automatisés et économes en énergie, contribuent également à limiter l'impact environnemental. En parallèle, la FPP sensibilise activement aux bonnes pratiques, avec des campagnes comme « Nagez-Couvrez-Économisez », qui mettent en avant les avantages des couvertures pour limiter jusqu'à 95 % de l'évaporation d'eau.

La fédération a aussi lancé un calculateur d'économie d'eau breveté au niveau européen, ainsi qu'un logiciel de classification énergétique des piscines.

Marie Gérald

Photo de Une : Adobe Stock